AMD: Historia upadku i powrotu

Czy pamiętacie, że około roku 2003 to właśnie AMD miało w ofercie najlepsze procesory do gier? Mowa oczywiście o Athlon 64 FX (nie mylić z modelami AMD FX dla podstawki AM3+). Intel w tamtym czasie męczył się z Pentium 4, windując ich zegary i wydłużając potok wykonawczy (Prescott), co przynosiło efekt odwrotny od oczekiwanego. Kolejnym pomysłem było dodanie drugiego rdzenia (modele X2), ale i to niewiele pomogło. W końcu jednak intensywne prace badawcze przyniosły owoce i Intel zaprezentował rewolucyjne procesory Core 2 Duo. Od teraz nic już dla AMD nie miało być takie, jak kiedyś. Phenom (2007) - Wojna na rdzenie Rozpoczęła się wojna na rdzenie: po konstrukcjach dwurdzeniowych, szybko przyszła pora na czterordzeniowe. AMD Phenom był pierwszym procesorem wyprodukowanym jako czterordzeniowy, w odróżnieniu od Core 2 Quad, który był po prostu „sklejką” dwóch procesorów Core 2 Duo. Los innowatora nie jest jednak łatwy, bo jak się okazało nie dość, że „sklejka” Intela była wydajniejsza, to dodatkowo pierwsze Phenomy borykały się z problemami produkcyjnymi (tzw. TLB bug). AMD nie dało za wygraną i zaprezentowała ulepszoną rodzinę Phenom II – najpierw dla podstawki AM2+ (DDR2), a następnie dla AM3 (DDR3). Dobre ceny, w połączeniu z wysoką wydajnością i ulepszoną architekturą zrobiły swoje. W międzyczasie na horyzoncie pojawił się nowy produkt, czyli APU. Pod tą nazwą kryje się procesor ze zintegrowaną grafiką. Pierwsze modele, czyli Llano, były na tyle udane, że wiadomym się stało, że powstaną ich następcy. Phenom II trzymał się nieźle. Firma AMD dobiła nawet do 6-rdzeniowego modelu (Phenom II X6), ale uznała, że pora na kolejną zmianę architektury. Niestety, tu pojawił się „drobny” zgrzyt. AMD Bulldozer (2011) – najlepszy prezent dla Intela Procesory oparte na mikroarchitekturze Bulldozer miały być przełomowe. AMD zastosowało w nich całkowicie nową budowę modułową (CMT), odchodząc od klasycznego łączenia w rdzeniu jednej jednostki stałoprzecinkowej (ALU) i zmiennoprzecinkowej (FPU). Miał to być rozwiązanie znacznie wydajniejsze niż HyperThreading (HT) stosowany w procesorach Intela (w tę technologię są wyposażone desktopowe modele Core i3 i Core i7 – w segmencie mobilnym sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana). W jednym module Bulldozera mieściły się dwie jednostki ALU i jedna FPU. Teoretycznie każdy moduł dysponował dwoma rdzeniami/wątkami, ale w praktyce nie były to pełne dwa rdzenie. Producent zdecydował się na reaktywowanie nazwy legendarnego modelu FX, która miała podkreślić moc nowych konstrukcji. Cóż… Była to wyjątkowo nietrafiona decyzja. Pierwsze na rynku zadebiutowały modele Zambezi. Wydajność pojedynczego wątku okazała się znacznie poniżej oczekiwań, chociaż w scenariuszach wielordzeniowych procesory radziły sobie dobrze. Dodatkowo, nowa architektura miała bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, co odbiło się na TDP i temperaturach. Nienajlepsze wrażenie producent usiłował zatrzeć szybko wypuszczając kolejną, ulepszoną generację o nazwie kodowej Vishera (opartą na mikroarchitekturze Piledriver). Faktycznie, udało się poprawić najważniejsze bolączki Buldożerów i ulepszyć całą konstrukcję, ale pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – procesorom AMD FX bez zintegrowanej grafiki to nie wyszło i dlatego tu zakończyła się ich historia.