Poradnik: Doskonałe mediacenter

Gdzie może być ta piosenka, fotografie z ostatniego urlopu albo film? Na komputerze, smartfonie czy może tablecie? Im więcej urządzeń, tym większy chaos medialny – tak to wygląda w praktyce. Co innego, jeśli macie mediacenter: wówczas od wybranego albumu, filmu albo zdjęcia dzieli was tylko kilka kliknięć lub dotknięć palca. Ze swoich multimedialnych zbiorów będziecie korzystać mobilnie równie komfortowo jak w domu: ze smartfonu, tabletu, komputera, Smart TV czy podłączonej do Sieci wieży stereo.

Takie mediacenter możecie zbudować na swoim komputerze, w pamięci sieciowej albo w chmurze. To bardzo proste i często nie wymaga nawet nakładów finansowych. Mediacenter gromadzi wszystkie wasze pliki muzyczne, filmowe i fotograficzne w jednym miejscu. Smartfony na przykład będą automatycznie synchronizować z centralą zarejestrowane zdjęcia i filmy. Mediacenter zadba też o porządek: posortuje muzykę według wykonawców, stylów i epok, filmy według gatunków, aktorów i reżyserów, a fotografie według miejsca wykonania i daty. Brakujące okładki albo informacje o utworze centrala sama pobierze z Sieci. No i mediacenter jako serwer zadba o to, abyście mogli odtwarzać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne na wszystkich swoich urządzeniach końcowych.

Kodi: mediacenter dla peceta

Najłatwiej jest zrobić mediacenter z komputera. Zainstalowany już na ogół Windows Media Player niespecjalnie się do tego nadaje, bo nie obsługuje niektórych formatów. Kodi (wcześniej: XBMC) to bezpłatna alternatywa, dzięki której problemy z odtwarzaniem odejdą do przeszłości. Aby uporządkować kolekcję muzyczną i filmową, program pobierze z Internetu dodatkowe informacje: w przypadku muzyki są to na przykład okładki płyt i opisy albumów, a w przypadku zdjęć plakaty filmowe i informacje o treści. Pozwala to na wygodne przeglądanie kolekcji multimedialnej za pomocą okładek. Można też wyświetlać filmy określonego reżysera albo gatunku. Aplikacja Kodi jest wspierana przez aktywną społeczność użytkowników, którzy opracowują bezpłatne rozszerzenia do mediacenter, np. do YouTube’a, do personalizacji interfejsu użytkownika albo do dostępu do pamięci w chmurze. Po jego zainstalowaniu dodajcie tam swoje filmy. Wybierzcie sekcję »Wideo« i pod nią kliknijcie na menu »Pliki«. Teraz klikacie »Dodaj źródło wideo…«, a następnie »Przeglądaj«. Wybieracie lokalizację, w której znajdują się wasze pliki. Może to być folder w komputerze, ale też serwer bądź udostępniony folder w sieci domowej. Po nadaniu źródłu nazwy określacie, co znajduje się w folderze – w analizowanym przykładzie wybieracie »Filmy«. Kiedy teraz klikniecie »OK«, Kodi automatycznie pobierze okładki, opisy filmów oraz informacje o reżyserze, gatunku i oceny z Sieci.

Podobnie postępujecie, chcąc korzystać w Kodi z muzyki i zdjęć. Należy tylko mieć na uwadze, żeby nowe foldery muzyczne dodać do biblioteki, by Kodi je przeszukał. Żeby zwiększyć zakres funkcji, będąc w »Wideo«, »Zdjęcia« albo »Muzyka«, kliknijcie pozycję »Dodatki«. Poprzez »Więcej« przechodzicie do listy z zainstalowanymi serwisami. W dziale wideo znajdziecie na przykład wideoteki online stacji telewizyjnych, portale wideo takie jak YouTube albo serwisy streamingowe jak Watchever. Rozszerzenia audio obejmują między innymi stacje internetowe i serwisy strumieniujące muzykę (np. Tidal, quobuz). Aby zasoby domowej mediateki Kodi odtwarzać na smartfonie, tablecie, telewizorze albo podłączonej do Sieci wieży stereo, aktywujcie serwer UPnP. W ustawieniach przechodzicie do pozycji »Opcje«. Tutaj w dziale »UPnP/DLNA« możecie udostępnić swoje »Biblioteki«.

Strumieniowanie w sieci domowej

O ile większość zsieciowanych telewizorów i urządzeń audio już fabrycznie przystosowano do strumieniowania mediów przez DLNA, o tyle na smartfonach i tabletach musicie często instalować dodatkowe aplikacje. Na urządzeniach z iOS-em możecie np. skorzystać z »VLC for mobile« i »Mconnect«, a na urządzeniach androidowych »BubbleUPnP«. W zastosowaniach domowych Kodi spisze się doskonale. Do mobilnego dostępu do własnej kolekcji medialnej lepiej jednak nadaje się inne oprogramowanie.

Plex: w domu i mobilnie

Łatwy dostęp zdalny zapewnia na przykład Plex. Nawet jeśli Kodi i Plex mają wspólnego przodka w postaci XBMC, to są do siebie podobne jedynie w zakresie funkcji podstawowych. Również Plex Media Server porządkuje zdjęcia, filmy i muzykę oraz opatruje je dodatkowymi informacjami z Sieci. Do odtwarzania własnej kolekcji medialnej wystarczy jednak przeglądarka internetowa – nawet jeśli znajdujecie się w innym końcu świata. Wystarczy wpisać do paska adresu „plex.tv”, zalogować się na koncie użytkownika. Potrzebne jest jedynie połączenie z Internetem. Z myślą o odtwarzaniu offline udostępniono też pobieranie filmów. Aby skonfigurować Plex Media Server na swoim komputerze, pobierzcie oprogramowanie ze strony producenta. Po instalacji automatycznie otworzy się przeglądarka internetowa. Utwórzcie konto użytkownika. Potem menu webowe krok po kroku przeprowadzi was przez proces instalacji. Nadajcie nazwę swojemu serwerowi Plex i określcie lokalizacje swoich filmów, muzyki i zdjęć. Na koniec Plex Media Server przeskanuje foldery medialne i pobierze dodatkowe informacje z Internetu. Kiedy będzie gotowy, przeglądarka internetowa zaprezentuje waszą kolekcję z okładkami płyt CD, plakatami filmowymi i podglądami fotografii. Jednym kliknięciem myszą wyświetlicie dalsze informacje o treściach albo rozpoczniecie odtwarzanie. Obok mediów zapisanych lokalnie do biblioteki możecie dodać także serwisy online: w zakładce »Kanały« klikacie »Instaluj kanały«. Do dyspozycji macie między innymi portal Vimeo, stronę z teledyskami Vevo, zwiastuny z Apple Movie i serwis muzyczny SoundCloud.