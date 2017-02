XEDE Play: recenzja

Polski desktop dla graczy prezentuje się po prostu świetnie. Przednia i górna część obudowy wykonana jest ze szczotkowanego aluminium. Panele boczne zostały z kolei wykonane z przyciemnianego plexi, co w połączeniu z czerwonym podświetleniem wentylatora zamontowanego z tyłu daje bardzo przyjemny dla oka efekt. Obudowa wygląda na tyle dobrze, że bez problemu będzie pasować do każdego nowoczesnego salonu. Jeśli chodzi o konfigurację sprzętową, to egzemplarz, który trafił do naszej redakcji wyposażony został w kartę graficzną Gigabyte Geforce GTX 1070, procesor Intel Core i5-6500, 16GB pamięci RAM HyperX Savage, dysk twardy Toshiba 2 TB, systemowy dysk SSD Goodram Iridium Pro 240GB i płytę główną Asus Z170M-Plus. Moc obliczeniowa oferowana przez te podzespoły spokojnie pozwoli na uruchomienie wszystkich najnowszych gier dostępnych na komputery PC oraz na pracę z wymagającym oprogramowaniem do edycji zdjęć, filmów, czy do modelowania 3D. Oczywiście można złożyć sobie identyczną konfigurację samemu, jednak zakup gotowego zestawu XEDE Play zapewnia też dodatkowe korzyści. W tym 3-letnią gwarancję typu door-to-door realizowaną bezpośrednio przez polskiego producenta, co znacząco skraca czas oczekiwania na naprawę naszego sprzętu. Razem z komputerem otrzymujemy również certyfikat jakości XEDE, na którym udokumentowany jest cały proces montażu maszyny, która przed wysyłką do klienta została wszechstronnie przetestowana w celu wyeliminowania jakichkolwiek usterek. Wystarczy go rozpakować, podłączyć wszystkie peryferia i tyle. Szkoda tylko, że zestaw XEDE Play, który otrzymaliśmy do testów nie został wyposażony w płytę z wbudowanym Wi-Fi. Bezprzewodowa łączność z internetem to standard w dzisiejszych czasach, dzięki któremu nie musimy borykać się z ukrywaniem długich, ethernetowych kabli. Oczywiście zawsze dokupić sieciową kartę Wi-Fi, wydaje nam się jednak, że ta opcja powinna być standardem w 2017 roku. Podsumowanie: XEDE Play to gotowy desktop (prawdziwie plug & play) do grania z bardzo dobrą konfiguracją sprzętową, który świetnie prezentować się będzie w salonie. Jego niewątpliwe plusy to: wygląd, konfiguracja sprzętowa, gwarancja oraz certyfikat jakości. Największym minusem jest brak łączności bezprzewodowej z siecią.