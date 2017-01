Gotowi na życie wieczne?

Ray Kurzweil musi wytrzymać jeszcze kilka dziesięcioleci – Amerykanin pragnie stać się nieśmiertelny. Według jego własnych szacunków w piątej dekadzie trwającego wieku będziemy w stanie za pomocą środków technicznych optymalizować, rozwijać i powielać nasze ciała i umysły. Technicznemu guru Google’a może zabraknąć czasu – 12 lutego skończył 68 lat – ale nie zamierza on poddawać się bez walki i wciąż ma kilka asów w rękawie albo raczej tabletek w apteczce. Kurzweil codziennie łyka setki tabletek zawierających substancje takie jak luteina, glutation czy ubichinon, mających chronić jego organizm przed wolnymi rodnikami. Jakiś czas temu świat obiegła informacja, że przyjmuje 250 pigułek na dzień, jednak można przypuszczać, że jego „prawo przyspieszającego zwrotu” działa również w dziedzinie przeciwdziałania procesom starzenia się.

Coraz więcej młodości w coraz mniejszej liczbie tabletek? To nie takie proste. „Obecnie nie znamy metody pozwalającej zahamować biologiczne starzenie się” – wyjaśnia dr Matthias Platzer, biolog z Leibnitzowskiego Instytutu Badań nad Starzeniem się – Instytutu im. Fritza Lipmanna (FLI) w Jenie. „Jedyny sposób, jaki przychodzi mi do głowy, to hibernacja, jednak nie do końca mógłbym polecić ją Rayowi Kurzweilowi, bo naprawdę trudno powiedzieć, czy udałoby się go obudzić”.

Mimo wszystko Kurzweil ma szansę dożyć przynajmniej beta-testów wymarzonego „człowieczeństwa 2.0”. Co roku średnia długość życia w krajach rozwiniętych wydłuża się obecnie o dwa, trzy miesiące. To zasługa przede wszystkim lepszych warunków życia, na jakie składają się postęp w naukach medycznych, wzrost higieny i zdrowsze odżywianie. Maksymalny wiek pozostaje jednak bez zmian. Słowa Księgi Rodzaju wciąż pozostają w mocy: „Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat»”. Platzer chyli czoła przed Mojżeszem: „Do dziś nie potrafimy nic więcej”.

Porady żywieniowe i biblijne egzegezy nie należą do głównego obszaru zainteresowań Platzera. Ten 61-latek, przewodząc niewielkiemu zespołowi naukowców, prowadzi badania nad DNA – biologicznym zapisem projektu każdego żywego organizmu. Ich celem jest poznanie sposobu, w jaki geny sterują procesami starzenia się. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w genetyce dokonał się fenomenalny postęp, ale mimo to naukowcy wciąż są bliżej początku niż końca pracy.

Ray Kurzweil wierzy, że w pierwszej połowie trwającego stulecia nastąpią trzy powiązane ze sobą rewolucje w dziedzinie sztucznej inteligencji, nanorobotyki oraz właśnie genetyki. Ten technologiczny triumwirat miałby w nadchodzących latach umożliwić ingerowanie w procesy biologiczne i połączenie człowieka z maszyną, czego ostatecznym efektem nie byłoby nic innego jak nieśmiertelność. Futurolog wychodzi z założenia, że tempo rozwoju we wszystkich trzech dziedzinach rośnie wykładniczo. Bez wątpienia dotyczy to sztucznej inteligencji i nanorobotyki, ale co z genetyką?

Genetyka: Biologiczny kod źródłowy

W 1990 roku przez amerykańskich polityków oraz jednostki badawcze został rozpoczęty „Projekt poznania ludzkiego genomu (HGP)”. Jego ambitnym celem było ustalenie do 2005 roku pełnej sekwencji genomu człowieka, czyli kolejności komplementarnych par zasad na poszczególnych chromosomach. W DNA (kwasie deoksyrybonukleinowym) zapisane są dziedziczone informacje, dlatego stanowi on punkt wyjścia do badań nad wieloma procesami biologicznymi, do których zaliczają się również liczne choroby, na przykład nowotwory. Do szeroko zakrojonego projektu dołączyło ponad tysiąc naukowców z czterdziestu krajów. Wielu z nich miało wątpliwości – niektórzy sądzili, że badania nie mają szans powodzenia, a inni powątpiewali, czy założone 15 lat wystarczy do osiągnięcia celu.

Wydawało się, że sceptycy zatriumfują – w ciągu roku udało się zbadać zaledwie ułamek promila sekwencji genomu, nad projektem zawisło widmo klęski, a harmonogram odrzucono jako zupełnie nieosiągalny. Również bilans po upływie połowy założonego okresu badań przedstawiony w 1998 roku na pierwszy rzut oka nie napawał optymizmem: zaawansowanie prac wynosiło zaledwie trzy procent. Specjaliści już od dawna zdawali sobie jednak sprawę z tego, jaką dynamikę postępu w dziedzinie genetyki przynoszą nowe narzędzia do sekwencjonowania DNA – niepozorne trzy procent oznaczało kilkusetkrotne przyspieszenie prac w ciągu siedmiu lat.

W 2001 roku, zaledwie trzy lata później, analizowanie genomu było już w zasadzie zakończone. Badacze przetłumaczyli sekwencję DNA na ciąg liter odpowiadających tworzącym go zasadom: adeninie, tyminie, guaninie i cytozynie. Powstał więc kod ludzkiego życia. Cały projekt kosztował 2,7 mld dolarów. Do początku XXI wieku koszt sekwencjonowania genomu pojedynczej osoby spadł do 100 milionów dolarów, a dziś sięga zaledwie tysiąca dolarów. Realizacja „Projektu poznania ludzkiego genomu” to milowy krok nie tylko w dziedzinie biologii i chemii, ale również informatyki. Aby wykorzystać zdobyte informacje do badania procesów starzenia się czy do celów medycznych, trzeba teraz rozpoznać pojedyncze geny i ustalić ich położenie w ciągu DNA oraz funkcję.

Litery ludzkiego życia

Matthias Platzer był członkiem jednego z zespołów pracujących nad odcyfrowaniem ludzkiego genomu. Często wykorzystywane zamiennie określenie „odszyfrowanie” uważa za niepoprawne: „Dzięki sekwencjonowaniu poznaliśmy kolejność czterech nukleotydów w chromosomach. Zapisaliśmy ją w postaci tekstowej jako ciąg kombinacji czterech liter odpowiadających tym nukleotydom, liczący 3,2 mld znaków. Przedmiotem genetyki nie jest jednak tekst sam w sobie, ale to, w jaki sposób wyłaniają się z niego wszystkie cechy biologiczne organizmu”. Kolejnym etapem na drodze do zrozumienia wielkiej całości jest inżynieria genetyczna, czyli modyfikowanie i przesuwanie genów. Szczególnie efektywnym narzędziem okazała się opracowana w 2012 roku metoda CRISPR/Cas, działająca na poziomie molekularnym. Umożliwia ona szybkie i niedrogie wstawianie, usuwanie i zastępowanie fragmentów DNA. Metoda CRISPR/Cas przyniosła kolejną rewolucję w dziedzinie genetyki, w której każdego dnia notowane są nowe odkrycia i rekordy.