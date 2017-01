Przebłysk cybergeniuszu

Jürgen Schmidhuber od zawsze wiedział, czym chce się zajmować. Kiedy w latach 80. jego rówieśników emocjonowały rozgrywki Bundesligi, on nie rozpoznawał nawet najpopularniejszych piłkarzy – za to bez reszty pochłaniała go fantastyka naukowa, a szczególnie idea sztucznej inteligencji. To zamiłowanie zaprowadziło go na renomowany Monachijski Uniwersytet Techniczny, gdzie studiował informatykę i matematykę, po czym już w wieku 30 lat uzyskał habilitację. Od 1995 jest współdyrektorem Szwajcarskiego Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją IDSIA w Lugano, gdzie wraz ze studentami uczy maszyny myślenia.

Temu 53-latkowi trudno odmówić dystansu do siebie. Na wykładach chętnie opowiada, że już w wieku 15 lat chciał budować roboty, które byłyby mądrzejsze niż on sam: „Moi koledzy mówili, że nie może to być zbyt trudne”. Zadanie okazało się jednak niełatwe. Po pierwsze dlatego, że Schmidhuber jest genialnym naukowcem o niewiarygodnej kreatywności. Po drugie mimo wysiłków badaczy maszyny – zamiast uczyć się niczym prymusi – wciąż siedzą w oślej ławce. Trudno jednak nie dostrzegać imponującego postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach. Jego świadectwem są na przykład rekurencyjne sieci neuronowe (RNN), radzące sobie z coraz większą liczbą problemów, które dotychczas pozostawały domeną ludzkiej inteligencji, takich jak rozpoznawanie mowy czy pisma odręcznego albo analizowanie zdjęć i materiału wideo. To technologia, która znajduje zastosowanie w medycynie, systemach smartfonowych czy inteligentnych autach oraz na wielu innych polach.

Sieci neuronowe uczą się jak dzieci

Zdaniem Schmidhubera to dopiero początek. „Do przekazania maszynie znajomości języka wystarczy uczenie nadzorowane. W ramach ćwiczeń karmimy naszą rekurencyjną sieć neuronową przykładami, dajmy na to tłumaczeniami obrad Europarlamentu, pokazując oczekiwane rezultaty. Na tej podstawie system poznaje reguły działania. Jeszcze dziesięć lat temu leżało to w sferze science fiction. Potrzeba jednak czegoś więcej, jeżeli chcemy stworzyć uniwersalny system zdolny do rozwiązywania dowolnych problemów, który jak dziecko – albo nasze roboty – bez udziału nauczyciela metodą prób i błędów poznaje sekwencje działań prowadzące do sukcesu”.

Instytut IDSIA wniósł duży wkład w rozwój tej najogólniejszej metody uczenia maszynowego. Niemowlę, kiedy wpadnie na nogę stołu, natychmiast pojmuje, że w przyszłości powinno unikać bolesnych zderzeń. „Bardzo podstawowy cel dziecka polega na tym, żeby do końca życia utrzymywać wskaźniki bólu i głodu na zielonych polach”. Jak tłumaczy Schmidhuber, w przypadku robotów można zastąpić ból ujemnymi wartościami liczbowymi, a nagrodę – dodatnimi. Człowiek uczy się przez dziesiątki lat, stając się złożoną istotą obdarzoną różnymi umiejętnościami. A jak uczą się maszyny? „Nasze systemy są podobnie skonstruowane” – mówi naukowiec. „Nie staramy się odwzorować mózgu ze szczegółami, ale zastanawiamy się, czego potrzebuje optymalny system do rozwiązywania problemów. Jednakże połączenia wewnątrz sieci neuronowej ewoluują podobnie jak synapsy tworzące mózg – w taki sposób, że ich współpraca przynosi dobre rezultaty”.

Działające głębokie sieci neuronowe istnieją od dawna, lecz dopiero obecnie przeżywają rozkwit. Zdaniem Schmidhubera „to zasługa przede wszystkim wzrostu mocy obliczeniowej. Co dziesięć lat

zwiększa się ona stukrotnie przy tej samej cenie”.

Bawarskie pomysły w Dolinie Krzemowej

Aby sieć mogła przypomnieć sobie dane dostarczone jej w przeszłości, potrzebuje czegoś w rodzaju pamięci krótkoterminowej, powstałej z połączeń ze sprzężeniem zwrotnym. Początkowo działanie takiej pamięci było niezadowalające: sieć neuronowa nie przechowywała informacji dostatecznie długo. W 1991 roku zagadnienie to przeanalizował pierwszy student Schmidhubera w Monachium Sepp Hochreiter. W 1995 r. Bawarczycy wspólnie opublikowali pracę traktującą o jego rozwiązaniu, czyli tzw. Long Short-Term Memory (LSTM). Inaczej niż tradycyjne sieci rekurencyjne, ta „długa pamięć krótkoterminowa” pamięta nie tylko kilka, ale tysiące, miliony czy nawet więcej wykonanych kroków. W pierwszej dekadzie XXI w. badacze sztucznej inteligencji z IDSIA kontynuowali prace nad tym rozwiązaniem. Dziś Alphabet, Baidu i inne koncerny z branży IT opierają swoje systemy rozpoznawania mowy, tagowania obrazów czy tłumaczenia maszynowego właśnie na sieciach LSTM.

Do Doliny Krzemowej trafiają nie tylko pomysły rodem z IDSIA, ale także absolwenci instytutu. Z kuźni kadr Schmidhubera wywodzi się między innymi jeden ze współzałożycieli oraz część pracowników firmy DeepMind. W ostatnim czasie zyskała ona taki rozgłos, że członkowie jej zespołu mają w świecie sztucznej inteligencji status zbliżony do gwiazd rocka. Od przejęcia przez Alphabet przed dwoma laty pełna nazwa start-upu to Google DeepMind.

Jeden z twórców firmy, Demis Hassabis, jest fenomenalnym szachistą – jako trzynastolatek wspiął się na drugą pozycję w światowym rankingu Elo w swojej kategorii wiekowej. Dziś ma 39 lat i, będąc szefem start-upu, za najbardziej wymagającą grę planszową uważa nie szachy, lecz go. Ta tradycyjna azjatycka gra nie jest skomplikowana. Są cztery podstawowe zasady i kilka wariantów różniących się detalami – w gruncie rzeczy to wszystko, co musi wiedzieć gracz. Specjaliści zaliczają go do gier skończonych o sumie zerowej i pełnej informacji. Oznacza to, że przypadek nie ma żadnego wpływu na skuteczność strategii obranej przez gracza, lepszy wygrywa w skończonym czasie, a zysk jednego jest stratą drugiego. Mimo prostoty reguł go należy do najbardziej złożonych gier na świecie. Nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, że plansza obejmująca 19×19 punktów przecięć oferuje znacznie więcej możliwości niż na przykład szachownica licząca 8×8 pól. Każdy ruch oznacza wybór jednej z około 200 opcji, a położenie kamienia w konkretnym punkcie może zadecydować o wyniku gry setki ruchów później.

Go: kolejny triumf sztucznej inteligencji

Podobnie jak w szachach konsekwencji wszystkich kombinacji ruchów w go nie jest w stanie przewidzieć żaden człowiek – ani żadna maszyna. Liczba ułożeń kamieni zgodnych z zasadami gry wynosi nieco więcej niż 2 razy 10 do potęgi 170. To niemało – liczbę wszystkich atomów tworzących wszechświat szacuje się na 10 do potęgi 80. Można byłoby więc zastąpić każdy atom wszechświata nowym wszechświatem, a i tak łączna liczba atomów wciąż byłaby znacznie mniejsza od liczby dozwolonych ułożeń w go. Jakby tego było mało, liczba dozwolonych kombinacji ruchów jest rzędu 10 do potęgi 360. Wytrawny strateg w grze go nie może polegać tylko na rachunku prawdopodobieństwa i zdolnościach matematycznych. Musi wykazać się intuicją, doświadczeniem, szeroką perspektywą oraz kreatywnością i zachować zimną krew, kiedy zorientuje się, że popełnił błąd.

Przez długi czas go pozostawało bastionem ludzkiej inteligencji, gdyż do wygranej nie wystarcza trywialne przeanalizowanie wszystkich albo większości możliwych zagrywek. Aby zwyciężyć, sztuczna inteligencja musi pójść inną drogą. Odkryli ją specjaliści z DeepMind. Trzykrotny mistrz Europy w go Fan Hui uległ ich programowi Alpha Go pięć razy w pięciu partiach. Rozegrano jeszcze drugą, nieoficjalną serię z krótszym czasem na ruch – tym razem komputer wygrał z człowiekiem 3:2. Dla niektórych to zwycięstwo miało większe znaczenie niż wygrana Deep Blue z Garrim Kasparowem dwadzieścia lat temu, która była zasługą czystej mocy obliczeniowej i ogromnej biblioteki scenariuszy rozgrywek. Trafniejsze jest porównanie sukcesu AlphaGo z osiągnięciem sieci neuronowej TDgammon, która już w 1994 r. pokonała ludzkiego mistrza świata w tryktraku, opanowawszy zasady gry bez pomocy nauczyciela.

AlphaGo gra przeciwko sobie

Programiści DeepMind połączyli w aplikacji AlphaGo dwie sieci neuronowe z przeszukiwaniem drzewa gry metodą Monte Carlo. Polega ono na tym, że na bazie aktualnego stanu planszy system analizuje możliwe skutki losowo wybranych ruchów i wybiera ten najbardziej obiecujący.