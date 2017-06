WWDC 2017: 10 najciekawszych informacji

iOS 11 iOS 11 to m.in. nowy ekran blokady i powiadomień, dodanie rozszerzeń do komunikatora iMessages na wzór tych dostępnych w facebookowym Messengerze i synchronizacja wiadomości z chmurą (usunięcie jednej kopii wiadomości spowoduje skasowanie jej ze wszystkich podpiętych do sieci urządzeń). Usprawnione zostało także działanie Centrum Sterowania wykorzystujące technologię 3D Touch, a komunikator został zintegrowany z usługą Apple Pay, co pozwoli na przesyłanie pieniędzy pomiędzy użytkownikami iMessage. Nowy iOS będzie można ustawić także w tryb "Nie przeszkadzać" przeznaczony dla kierowców (uaktywniany, gdy telefon rozpozna, że jego użytkownik jest w samochodzie) lub włączyć pasek z aplikacjami, czyli znany z macOS-a dock. Rozszerzona rzeczywistość To trzeba powiedzieć wprost - Apple po raz kolejny udowodniło, że jest firmą z wizją. Tym razem zaimponowało rozwiązaniami związanymi z rozszerzoną rzeczywistością. Apple wynalazło rozwiązanie, które wykorzystując OBECNĄ generację sprzętu potrafi zmapować przestrzeń w taki sposób, by wiarygodnie nałożyć na nią cyfrowe obiekty. Aby osiągnąć ten sam efekt, google'owski Project Tango potrzebuje nowego hardware'u wyposażonego w kamerki 3D! Udoskonalona Siri Asystentka głosowa ma brzmieć bardziej naturalnie i lepiej przewidywać zachowania użytkownika oraz symultanicznie tłumaczyć całe zdania w językach chińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i angielskim. Niestety z tych dwóch ostatnich funkcji Polacy nieprędko skorzystają. Nowy MacOS Desktopowy system operacyjny Apple'a doczeka się kilku usprawnień. Safari, domyślna przeglądarka internetowa, ma zaoferować użytkownikom aż o 80% szybszą obsługę skryptów JavaScript niż konkurencyjny Google Chrome. Uczenie maszynowe ma ponadto zapobiegać śledzeniu użytkownika. W aplikacji Zdjęcia pojawi się system automatycznego rozpoznawania twarzy oraz rozbudowane opcje edycji. W High Sierra zadebiutuje system plików o nazwie APFS, który zastąpi przestarzały system HFS. Będzie to też pierwszy OS Apple'a, który oficjalnie wspierać będzie wirtualną rzeczywistość. Developerzy uzyskają do systemu dostęp już w czerwcu - pozostali użytkownicy do końca 2017 roku. iMac Pro Na pokładzie najnowszego komputera all-in-one znajdziemy 18-rdzeniowy procesor, który w trybie Turbo Boos osiąga częstotliwość 4,5 GHz, układ graficzny AMD Radeon Vega z 16 GB pamięci VRAM, dysk SSD o pojemności 4 TB i dwa złącza Thunderbolt. iMac Pro jest najbardziej wydajnym sprzętem Apple'a i potrafi osiągnąć moc obliczeniową równą 22 teraflopsom! Sprzęt trafi do sprzedaży w tym roku, a jego cena zacznie się od 4999 dol. (prawie 19 tys. zł) Odświeżone iMac-i i MacBooki Do sprzedaży trafiły nowe wersje laptopów i destkopów Apple'a (od 1299 dol. czyli ok. 4800 zł). Każda maszyna została wyposażona w procesory Intela 7. generacji oraz szybsze o 50 proc. dyski SSD. Przejście na technologię Kaby Lake pozwoli wspierać większe niż dotychczas ilości pamięci RAM - nawet do 64 GB. Dodatkowo panele w nowych iMac-ach będą świeciły teraz z jasnością 500 nitów (o 45 proc. jaśniej niż dotychczas). Nowe iPady Pro iPady Pro otrzymały jeszcze jaśniejszy ekran niż wymienione wyżej komputery! Mogą pochwalić się jasnością na poziomie 600 nitów oraz obsługą trybu HDR, a także częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz. W porównaniu do poprzedniej generacji nowe tablety będą o 30 proc. szybsze (CPU) i 40 proc. wydajniejsze (GPU). Najtańsza wersja iPada Pro kosztować będzie ponad 3000 zł. watchOS 4 Od teraz tarcza zegarka zintegrowana będzie z Siri, która wyświetli treści w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się użytkownik. Użytkownicy znudzeni standardowymi tarczami będą mogli zmienić je na nowe, o kalejdoskopowych wzorach lub animowane prezentujące bohaterów Toy Story. Ponadto dzięki wyświetlaniu się informacji motywujących do wykonywania ćwiczeń Apple Watch będzie mógł pełnić funkcję trenera personalnego. HomePod Każda z wielkich firm, która opracowała własnego asystenta głosowego, dorobiła się już smart głośnika lub intensywnie nad nim pracuje. HomePod będzie bezpośrednią konkurencją dla Amazon Echo i Google Home. Poza wysoką ceną (349 dol., czyli ok. 1300 zł!) urządzenie niczym specjalnym nie różni się od sprzętów konkurencji. Ot, kolejny gadżet wspierający komendy głosowe, który może odtwarzać muzykę i obsługiwać inteligentny dom. Appokalipsa A teraz obejrzyjcie film opowiadający o świecie, w którym nagle przestają pracować serwery Apple'a. Chaos wywołany brakiem nawigacji, Instagrama, Candy Crush Sagi czy Face Swapa wygląda równie przerażająco jak apokalipsa zombie. Tym materiałem wideo gigant z Cupertino otworzył tegoroczną konferencję WWDC, pragnąc uhonorować twórców aplikacji, bez których ekosystem Apple'a nie byłby tak doskonały...