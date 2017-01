Gravity Rush 2 - recenzja

Pierwsza część Gravity Rush ukazała się pierwotnie na PS Vitę w 2012 roku i nie skłamię jeśli stwierdzę, że do teraz jest to jedna z najlepszych gier na tę właśnie platformę. Jej remaster na PS4 nie odniósł już takiego sukcesu, choć z pewnością rozbudził nadzieje, co do sequelu opracowywanego docelowo na konsolę nowej generacji.

Gravity Rush 2 jest bezpośrednią kontynuacją części pierwszej. Osobom nieznającym uniwersum już spieszę z wyjaśnieniami. Gra rozgrywa się w fantastycznej rzeczywistości, której najbliżej do steampunka. Ludzie zamieszkują miasteczka unoszące się w powietrzu dzięki sile klejnotów. Ich życie nie jest jednak tak różowe, jak kolor owych błyskotek. Muszą borykać się nie tylko z dyktatorskimi rządami Rady i problemami wynikającymi z różnic społecznych (bogaci żyją nad biedniejszymi warstwami ludności), ale także z nagłymi burzami grawitacyjnymi oraz atakującymi co pewien czas potworami zwanymi Navi.

Po jednej z takich katastrof atmosferycznych, Kat wraz ze swoim przyjacielem trafiła na pokład osady górniczej, która zarabia na chleb dostarczaniem rudy Radzie. W wyniku pewnych okoliczności nowi znajomi naszej bohaterki lądują u progu nowego regionu, gdzie mają nadzieję znaleźć sposób, na lepsze życie.

Fabuła jest lekka, ale nie brakuje w niej ciekawych zwrotów akcji, humoru i sympatycznych bohaterów. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście naiwna i miejscami ciapowata Kat. Dziewczyny po prostu nie da się nie lubić i z przyjemnością obserwuje się jej kolejne poczynania.

Pod względem contentu nawet najwięksi malkontenci powinni być zadowoleni. Ta gra wystarczy Wam na dobre kilkadziesiąt godzin (spokojnie nastawcie się na około 50-godzinną rozgrywkę jeśli chcecie zaliczyć wszystkie zadania dodatkowe). Zadania poboczne są różnorodne i pod względem długości nie różnią się od misji głównych. Będziemy gonić gołębie, roznosić gazety, przewozić śmierdzące przesyłki, podlewać kwiaty wodą uwięzioną w bańce grawitacyjnej, prowadzić śledztwo w sprawie zaginionych ludzi, ścigać pewnego krnąbrnego pisarza, pomagać dziennikarzowi w tworzeniu artykułów itp.

Mam wrażenie, że w większym stopniu postawiono tym razem na różnorodne możliwości bohaterki niż tylko na aspekt walki. Z pomocą Kat będziemy gasić pożary, szpiegować wojsko, przechwytywać rakiety w locie, czy skradać się w niebezpiecznym terenie bez używania mocy grawitacyjnych.

Ale to jeszcze nie wszystko. W ciekawy sposób wykorzystano tu funkcje społecznościowe. Co pewien czas natrafimy na miejsce z ukrytym skarbem. Jeśli uda nam się je znaleźć, możemy wykonać zdjęcie tej lokacji i przesłać je do sieci. Inni użytkownicy otrzymają fotkę i przybliżoną lokalizację. Jeśli uda im się odnaleźć skarb i oni i my otrzymamy nagrody w postaci żetonów Pyłka, nowych ubrań czy obiektów do zdjęć. Zabawa jest przednia bo wiele zależy tu od perspektywy zdjęcia. Czasem trzeba się mocno natrudzić by odgadnąć lokalizację, jeśli gracz wykonał zdjęcie w zbyt dużym przybliżeniu lub zawarł na nim szczegół, który trudno dostrzec z daleka.

W trakcie rozgrywki również możemy bawić się aparatem i jego różnymi filtrami. Każde zdjęcie możemy także udostępnić w sieci, a osoby, które znajdą się w jego pobliżu będą mogły je obejrzeć i polajkować, za co także otrzymamy drobne nagrody.

Kolejną propozycją, która mocno wydłuży czas gry są liczne wyzwania zręcznościowe. A to trzeba będzie pokonać przeciwników w określonym czasie, a to jak najszybciej ukończyć wyścig czy roznieść gazety. Naszymi rekordami możemy podzielić się ze społecznością - jeśli komuś uda się je pobić, otrzyma więcej nagród (np. mebli do domu Kat).

Do zaliczenia czekają także kopalnie rudy, w których zdobędziemy sporą liczbę diamentów jeśli uda nam się pokonać trudnych przeciwników.