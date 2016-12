Windows Defender zmienia twarz

Windows Defender cały czas się zmienia, ale cały czas głównie od środka. Microsoft unowocześnia swój moduł antywirusowy o kolejne techniki i wynalazki, ale interfejs do jego obsługi zmieniał się przez lata nieznacznie. Aktualizacja Creators Update ma to zmienić. Najnowsza kompilacja testowej wersji Windows 10 Creators Update zawiera w sobie, między innymi, nowy interfejs dla Defendera. Pojawią się też niedługo nowe funkcje, ale na razie testowana jest sama powłoka. Rzecz jasna, utrzymana w stylistyce Windows 10. Windows 10 Creators Update pojawi się jako darmowa aktualizacja dla wszystkich urządzeń z Windows 10. Przewidywana data jej premiery to koniec marca przyszłego roku.