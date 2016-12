6-latka zrobiła zakupy na Amazonie ze smartfona mamy...

6-letnia córka Bethany Howell była w tym roku bardzo zdeterminowana. Na fali popularności aplikacji Pokemon Go postanowiła wyręczyć Świętego Mikołaja i samodzielnie zakupić ulubione maskotki z japońskimi stworkami. W tym celu zabrała mamie smartfona, a następnie w nocy przyłożyła do niego palec śpiącej rodzicielki. Telefon został odblokowany, a mała "hakerka" zrobiła na Amazonie zakupy za 250 dolarów. Ponieważ informacje na temat karty kredytowej i domowego adresu były zapisane w aplikacji, 6-latka miała ułatwione zadanie. Wystarczyło potwierdzić transakcje. Na drugi dzień, gdy pani Howell zaczęła dostawać powiadomienia dotyczące przesyłki w pierwszej chwili pomyślała, że ktoś włamał się na jej konto. Córka szybko przyznała się jednak do wszystkiego, ciesząc się, że wszystkie maskotki przyjadą prosto do domu. Howell udało się zwrócić jednie cztery z trzynastu zakupionych zabawek. 6-latka miała zatem bardzo udanego Mikołaja...Rodzice zaś przekonali się, że ich córka potrafi na smartfonie zrobić znacznie więcej, niż tylko oglądać bajki na YouTube', jak myśleli do tej pory.