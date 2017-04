Wielki brat twojego dziecka

Urządzenie ma postać klasycznego, dziecięcego zegarka elektronicznego – wyróżnia się jaskrawymi, wesołymi kolorami i może nieco większym ekranem niż w typowym zegarku. Fajerwerków wizualnych spodziewać się nie możemy, „zegarek” nie wygląda szczególnie oryginalnie… ale można traktować to jako zaletę, redukuje to bowiem ryzyko jego kradzieży. W2 wykonano z przyzwoicie spasowanego plastiku i gumy, zaufanie budzi również ekran (po którym nie widać szczególnie śladów użytkowania, nawet po dłuższym czasie) oraz solidna sprzączka. Wyświetlacz mógłby jednak być jaśniejszy – zdarza się bowiem, że w jaskrawym słońcu staje się nieczytelny (na szczęście nie wpływa to zasadniczo na komfort użytkowania, ponieważ z większości funkcji i tak korzystamy wciskając umieszczone z boku koperty przyciski).

Tak naprawdę jednak GPS W2 łączy w sobie trzy funkcje: po pierwsze, faktycznie jest czasomierzem, na którym dziecko może sprawdzić np. kiedy powinno wrócić do domu.

Po drugie – co już nie jest tak oczywiste – jest też pełnoprawnym telefonem komórkowym. Dzięki slotowi na kartę SIM, W2 można wykorzystać do prowadzenia rozmów głosowych, z jednym tylko zastrzeżeniem: w urządzeniu można zdefiniować najwyżej 3 numery telefonu, pod które może dzwonić młody użytkownik (co jednak ma sens – to nie jest klasyczny telefon, a rozwiązanie do kontaktu okazjonalnego/alarmowego). Ciekawą funkcją jest też możliwość wysyłania krótkich wiadomości głosowych – dziecko może nagrać komunikat na W2, a następnie wysłać go do rodzica/opiekuna. Przycisk SOS pozwala na błyskawiczne nawiązanie połączenia z rodzicem. Oczywiście, telefon w postaci zegarka nie jest najwygodniejszym urządzeniem do komunikacji głosowej – ale swoje zadanie spełnia: dźwięk jest wyraźny, a mikrofon odpowiednio czuły.

Trzecim, najciekawszym, aspektem funkcjonowania W2 jest wykorzystanie go do precyzyjnego określania pozycji dziecka. Za sprawą wbudowanego odbiornika GPS rodzic może w każdej chwili sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się jego dziecię. Informacje te można pozyskać za pomocą aplikacji, instalowanej na smartfonie rodzica/opiekuna – Se Tracker 2 (dostępnej dla Androida). Współpraca z nią jest zdecydowanie największym atutem urządzenia – ponieważ program ten oferuje całkiem pokaźny zestaw funkcji i narzędzi, pozwalających nie tylko na bieżąco dbać o bezpieczeństwo malucha, ale również na analizowanie jego zachowań.

Se Tracker pozwala bowiem nie tylko sprawdzić w dowolnym momencie pozycję dziecka, ale również wyznaczyć strefę, w której w danym czasie może się ono poruszać – może to być np. bezpośrednia okolica domu czy teren szkoły. Gdy tylko użytkownik W2 znajdzie się poza ową strefą, do rodzica trafi powiadomienie (i będzie on mógł zareagować, np. dzwoniąc do dziecka). Możliwe jest również sprawdzenie archiwalnych tras. Ważną funkcją GPS W2 jest również czujnik, wykrywający zdjęcie zegarka z nadgarstka – o tym również rodzic może zostać automatycznie powiadomiony za pośrednictwem aplikacji. Dodajmy, że według deklaracji producenta, wbudowany akumulator pozwala na ok. 3 dni standardowej eksploatacji urządzenia (oczywiście, w przypadku prowadzenia długich rozmów, ten czas może zostać znacząco skrócony).