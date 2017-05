Para upokarzała na YouTube swoje dzieci

Na YouTube najlepiej sprzedają się treści mocno kontrowersyjne. Mike Martin celował w humor niskich lotów - na swoich filmach ukazywał żarty, których ofiarami była piątka dzieci, w szczególności 9-letni Cody. Zniszczenie Xboxa, odwołanie obiecanej wycieczki do Disneylandu, zachęcanie do przemocy, wyzwiska i przemoc słowna powodowały, że najmłodsze dzieci wielokrotnie płakały na wizji. Internauci apelowali o zaprzestanie takich zachowań, ale rosnące wciąż liczby odwiedzin (ponad 750 tysięcy subskrybentów) powodowały, że para wciąż publikowała nowe "żarty". W końcu biologiczna matka dwójki dzieci zareagowała odpowiednio i powiadomiła stosowne władze. W efekcie para straciła tymczasowo prawa do opieki nad Codym i jego 11-letnią siostrą. Dzieci trafiły do domu biologicznej matki. Na swoim kanale Martinowie opublikowali oświadczenie, w którym przyznają się do błędów wychowawczych i przepraszają za swoje zachowanie. Z kanału zniknęły wszystkie filmy poza opisanym powyżej wideo.