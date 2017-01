Jakich haseł używaliśmy najczęściej w 2016 roku?

Keeper Security przeanalizował 10 milionów danych logowania, które wyciekły do sieci w ubiegłym roku i stworzył ranking najczęściej wykorzystywanych haseł. Przeglądając go niejednokrotnie można złapać się za głowę... W ciągu ostatnich lat lista najczęściej używanych haseł niewiele się zmieniła. Edukacja użytkowników niewiele pomogła. Ponieważ sami użytkownicy nie czują się zobowiązani do stosowania lepszej ochrony, ciężar tej odpowiedzialności powinien spaść na administratorów stron, którzy mogą przecież wymagać od użytkowników bardziej urozmaiconych haseł. Spora ilość haseł składa się z około sześciu znaków - w przypadku ataków brute-force oprogramowanie deszyfrujące jest w stanie je złamać w ciągu kilku sekund. Zwłaszcza, że w hasłach najczęściej stosujemy oklepane sekwencje znaków - następujące po sobie cyfry lub litery z klawiatury. Zobaczcie jak przedstawia się ranking najczęściej używanych haseł w roku 2016. Nam pozostaje mieć nadzieję, że tego typu wiadomości trochę obudzą Internautów i skłonią do zmian. 123456 123456789 qwerty 12345678 111111 1234567890 1234567 password 123123 987654321 qwertyuiop mynoob 123321 666666 18atcskd2w 7777777 1q2w3e4r 654321 555555 3rjs1la7qe google 1q2w3e4r5t 123qwe zxcvbnm 1q2w3e