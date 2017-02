W tym miesiącu nie będzie aktualizacji do Windows 10

Aktualizacje do Windows 10, które publikowane są co miesiąc w drugi wtorek miesiąca, zwyczajowo usuwają błędy i niedoróbki wykryte w systemie, w tym luki w zabezpieczeniach. W tym miesiącu na aktualizację czekamy szczególnie niecierpliwie, bowiem co najmniej dwie usterki (jedna w telefonach, jedna w komputerach PC) są już znane cyberprzestępcom.

Niestety, nie doczekamy się. Microsoft w ostatniej chwili odwołał publikację łatek z uwagi na niewskazany przez firmę błąd, który mógł „u nielicznych użytkowników spowodować problemy”.

Cieszymy się, że udało się go wykryć i przyznać się do tego, że się nawaliło. Jednak Microsoft dał sobie aż miesiąc czasu na naprawienie wadliwych łatek. A to oznacza miesiąc pracy na niezałatanych telefonach i komputerach z Windows 10. To może mieć poważne konsekwencje…