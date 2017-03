Kamerki termiczne mogą posłużyć do łamania PIN-ów

Wystarczy wykonać zdjęcie kamerkę termiczną w ciągu 15 sekund od wprowadzenia przez użytkownika kodu, by odtworzyć go ze skutecznością 90%. Do takich porażających wniosków doszli naukowcy z uniwersytetu w Stuttgarcie. Co więcej okazuje się, że potencjalny przestępca wcale nie będzie musiał wklepywać wszelkich możliwych kombinacji - kamera termiczna rejestruje bowiem nawet niewielkie różnice w temperaturze, co łatwo daje się przełożyć na odpowiednią kolejność znaków. Metoda ta sprawdziła się także w przypadku haseł opartych na wzorach. Odczytanie PIN-u tą drogą nie ogranicza się jedynie do ekranów dotykowych - równie dobrze metoda sprawdzi się w przypadku terminali płatniczych. Póki co opierają się jej jedynie metalowe klawiatury, które odbijają podczerwień i zbyt szybko ochładzają. Jak utrudnić przestępcą dostęp do naszego urządzenia? Naukowcy przypominają, że najlepszą metodą zabezpieczenia jest stosowanie skanerów biometrycznych oraz nie korzystanie z 4-cyfrowych haseł, lecz budowanie ich z wieloliterowych kombinacji nie pozbawionych znaków specjalnych i różnej wielkości liter.