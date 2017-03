Polityczni aktywiści zhakowali Twittera

Jak donosi Kaspersky Lab do włamań doszło najpewniej za pośrednictwem aplikacji Twitter Counter. ważne jest zwracanie uwagi na uprawnienia, których żądają instalowane aplikacje. Badanie Kaspersky Lab ujawniło, że 63% konsumentów nie czyta umów licencyjnych pobieranych aplikacji mobilnych, a jedna na pięć osób nigdy nie zwraca uwagi na komunikaty podczas instalacji nowego oprogramowania.



Konflikt między Turcją, a Holadnią, który został zapoczątkowany w miniony weekend, na skutek braku zgody na wylądowanie w Rotterdamie samolotu z szefem dyplomacji Mevlut Cavusoglu i odeskortowaniem do Niemiec minister pracy Fatmy Betul Sayan Kayi dalej trwa. Haktywiści przejęli tysiące kont na Twitterze (m.in. Amnesty International, Unicefu, Starbucksa, Forbesa) by móc umieścić na nich propagandowe posty z hasztagami #nazihollanda i #nazialmanya i przemówienie tureckiego prezydenta. Sytuacja została już opanowana, a wpisy usunięte.Jak donosi Kaspersky Lab do włamań doszło najpewniej za pośrednictwem aplikacji Twitter Counter. ważne jest zwracanie uwagi na uprawnienia, których żądają instalowane aplikacje. Badanie Kaspersky Lab ujawniło, że 63% konsumentów nie czyta umów licencyjnych pobieranych aplikacji mobilnych, a jedna na pięć osób nigdy nie zwraca uwagi na komunikaty podczas instalacji nowego oprogramowania.