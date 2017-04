Wystarczy być w zasięgu Wi-Fi by paść ofiarą cyberprzestępców

Gal Beniamini z Project Zero odkrył poważną usterkę w zabezpieczeniach firmware’u układów Broadcoma, wykorzystywanych przez telefony z Androidem i iOS. Luka jest na tyle poważna, że nie wymaga od użytkownika żadnych działań by paść jej ofiarą. Wystarczy, że telefon będzie w zasięgu „złośliwej” sieci Wi-Fi, by umożliwić przestępcy włamanie. Połączenie się z tą siecią nie jest wymagane. Apple załatał już tę usterkę przy okazji aktualizacji iOS-a do wersji 10.3.1. Niestety, Google i jego partnerzy nadal nie wystosowali aktualizacji. Niestety, oznacza to, że dopóki jej nie otrzymamy, należy ograniczyć wykorzystywanie Wi-Fi w naszych telefonach…