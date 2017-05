Aktualizacja Windows XP - dzięki WannaCry

Windows XP, Windows Server 2003, Windows 8 to systemy, które dziś oficjalnie są pozbawione wsparcia producenta. Jednak trwający atak ransomware zmusił Microsoft do wydania aktualizacji, łatających lukę, wykorzystywaną przez złośliwy kod. Wciąż wiele instytucji i firm korzysta z komputerów, pracujących pod kontrolą wymienionych OS-ów. A WannaCry blokuje całkowicie dostęp do zainfekowanych maszyn. Kroki Microsoftu są bezprecedensowe. Jeszcze nigdy firma, która oficjalnie zaprzestała wsparcia swoich produktów software'owych, nie opracowywała kodu, likwidującego podatność na atak. Pokazuje to skalę problemu, spowodowanego przez ransomware. Wznowienie aktualizacji dla starszych odmian systemów Microsoftu jest incydentalne. Firma nie planuje dalszych aktualizacji i zaleca użytkownikom Windows XP i Windows 8 przesiadkę na nowsze wersje oprogramowania. Koncern opublikował na blogu Microsoft Technet wpis, który wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób użytkownicy wszystkich systemów Windows mogą ochronić swoje komputery przed zagrożeniem. Przypominamy, że posiadacze komputerów z Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10, o ile tylko zadbali o aktualizowanie systemu operacyjnego, nie są zagrożeni atakiem WannaCry. To samo dotyczy edycji serwerowych: Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2 oraz Windows Server 2016.