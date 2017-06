Kamery szpiegują swoich użytkowników

Firma F-Secure przebadała dwa modele kamer IP - Foscam C5 oraz Opticam i5 HD. Producent oprogramowania antywirusowego wykrył 18 błędów, które do tej pory nie zostały naprawione przez chińską firmę. Po kilku miesiącach bez reakcji ze strony producenta, F-Secure zdecydował się w końcu ujawnić raport. Jednak ze względu na bezpieczeństwo użytkowników sprzętu nie publikuje szczegółowych informacji o lukach w oprogramowaniu feralnych urządzeń. Poza modelami Foscam i Opticam, zagrożonych może być jeszcze 14 modeli innych marek. Dlatego eksperci F-Secure zalecają, aby ich posiadacze całkowicie odłączyli je od sieci. Oto lista marek, których kamery mogą być podatne na ataki: 7links

Ambientcam

Chacon

Ebode

Foscam

Ivue

Netis

Nexxt

Novodio

Opticam

Qcam

Sab

Technaxx

Thomson

Turbox Dane zapisywane przez wymienione kamery (w tym oczywiście pliki wideo) mogą zostać przechwycone przez hakerów. Luki umożliwiają także wysyłanie oraz ściąganie plików z serwera i buszowanie po sieci lokalnej, jeśli kamera jest do niej podłączona. Za jej pomocą może też dojść do ataku DDoS.

Spośród 18 błędów wykrytych przez firmę F-Secure najpoważniejszym jest nieszczelny "firewall", który nie zachowuje się jak zapora sieciowa, oraz zapisane na stałe domyślne hasło. Eksperci ze zdumieniem odkryli również nieopisany telnet, który dodatkowo ułatwia dostęp do urządzenia i uzyskanie uprawnień administratora poprzez nadpisanie plików. W efekcie beztroska chińskiego producenta może sprawić, że urządzenie, które ma chronić przed zagrożeniami, stanie się przyczyną prawdziwych kłopotów. Na wszelki wypadek radzimy - przyjrzyjcie się, jakie kamery nadzorują wasze otoczenie.