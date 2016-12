Powerbank z... kamerą!

Firma LawMate wprowadziła do sprzedaży zamaskowaną jako powerbank, szpiegowską mikrokamerę WiFiPV-PB20I. Szpiegowski "powerbank" dostępny jest w sklepie SpyShop i kosztuje 1290 zł. W obudowie wyglądającej jak klasyczny bank energii znajduje się niewielki otwór który skrywa mierzący 2 mm obiektyw mikrokamery o rozdzielczości WVGA (1080x720 pikseli). PV-PB20i pozwala na ustawienie rozdzielczości z poziomu programu wedle indywidualnych potrzeb w jednej z 3 jakości: 1080p, 720p, WVGA. Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi, który umożliwia zdalne konfigurowanie urządzenia oraz podgląd w czasie rzeczywistym. Należy pamiętać, iż szpiegowska kamera musi mieć stały dostęp do sieci WiFi. Power bank PV-PB20I posiada podwójne zastosowanie: główne, które umożliwia rejestrację obserwowanego w dyskretny sposób otoczenia oraz drugorzędne, którego zadaniem jest dostarczanie zasilania do smartphona czy do tabletu. Ważnym atutem szpiegowskiej kamery WiFi jest funkcja aktywacji nagrywania po wykryciu ruchu z regulowaną czułością w 3 poziomach, którą można w łatwy i szybki sposób zmienić z poziomu smartphona. Możliwość ustawienia długości czasu nagrywania 1/ 3/ 5 minut pozwala znacznie zaoszczędzić miejsce na karcie pamięci. Zarejestrowany materiał z mikro kamery zapisywany jest na wymiennej karcie pamięci microSD o pojemności do 128 GB (kartę pamięci o pojemności powyżej 32 GB należy sformatować do FAT). Na spodzie power banku znajdują się diody, które w zależności od koloru informują o poprawności skonfigurowania mikrokamery, stanie baterii oraz poprawnym połączeniu z siecią WiFi. Aby w pełni korzystać z mikro kamery należy pobrać bezpłatny program, który umożliwia ustawienie daty oraz godziny, włączenie/wyłączenie nagrywania dźwięku, hasła do kamery, rozdzielczości, jak również podgląd na żywo oraz zdalne przeglądanie zebranego materiału. PV-PB20l umożliwia podgląd i nagrywanie obrazu w rozdzielczości Full HD, zapisując materiał w pamięci wewnętrznej lub transmitując dalej. Nagrywanie może trwać do 6,5 godziny i jest uruchamiane za pomocą czujnika ruchu. Parametry: Matryca CMOS 1/2,9" Kąt widzenia 78° Rozdzielczość 1080P/720P/WVGA Czułość 0.03 Lux Prędkość zapisu 30 fps Zapis materiału karty microSD do 128 GB (format FAT) Podgląd na żywo tak - z poziomu smartphona Detekcja ruchu tak Nadpisywanie nagrań tak Pobór prądu 480-530mA System operacyjny: Android, iOS Czas pracy 6,5 h Zasilanie wbudowany akumulator 6800mA Temperatura przechowywania -20°C ~ +60°C Temperatura pracy -10°C ~ +50°C Matryca CMOS 1/2,9"Kąt widzenia 78°Rozdzielczość 1080P/720P/WVGACzułość 0.03 LuxPrędkość zapisu 30 fpsZapis materiału karty microSD do 128 GB (format FAT)Podgląd na żywo tak - z poziomu smartphonaDetekcja ruchu takNadpisywanie nagrań takPobór prądu 480-530mASystem operacyjny: Android, iOSCzas pracy 6,5 hZasilanie wbudowany akumulator 6800mATemperatura przechowywania -20°C ~ +60°CTemperatura pracy -10°C ~ +50°C