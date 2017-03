Nie daj się podsłuchiwać!

Protect 1207i to wielozakresowy wykrywacz wykorzystujący sześć niezależnych kanałów. Każdy kanał obsługuje odrębny zakres częstotliwości, sumarycznie pokrywających najważniejsze, bo najczęściej wykorzystywane w sprzęcie szpiegowskim fragmenty spektrum. Co istotne, każdy kanał jest całkowicie niezależny - sygnał w nim jest filtrowany za pomocą filtra SAW, który tłumi wszystkie nie wchodzące w zakres kanału częstotliwości pozostawiając oczyszczone i wzmocnione właściwe pasmo. Taki tryb pracy diametralnie różni się od sposobu działania większości urządzeń wykrywających, które budowane są z myślą raczej o skanowaniu możliwe szerokiego zakresu częstotliwości i ma dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, dzięki wykorzystywaniu sześciu odseparowanych kanałów 1207i potrafi potencjalnie wykryć i namierzyć jednocześnie sześć urządzeń - oczywiście pod warunkiem, że każde komunikuje się w innym zakresie widma radiowego. Po drugie, filtrowanie sygnału w kanale umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej precyzji i czułości: transmisja może być namierzona z odległości nawet 10 metrów, co ogromnie ułatwia pracę i zwiększa prawdopodobieństwo odkrycia "pluskwy". Można śmiało powiedzieć, że konstrukcja oparta o sześć oddzielnych modułów dedykowanych poszczególnym kanałom w sposób szczególny predestynuje Protect 1207i do użycia przez "cywilnych" użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że najszerzej dostępne na rynku wykrywacze szerokospektralne nie są równie precyzyjne i czułe w całym zakresie przeszukiwanego pasma: można zaobserwować wyraźny spadek czułości pojawiający się wraz ze wzrostem częstotliwości fal. Tymczasem najpopularniejsze rodzaje podsłuchów dostępne dla "ludzi z ulicy", czyli tych, którzy mogą chcieć nas śledzić, wykorzystują do komunikacji sieć komórkową albo popularne interfejsy radiowe takie jak Wi-Fi czy Bluetooth. Protect 1207i dzięki skanowaniu z wykorzystaniem oddzielnych modułów doskonale radzi sobie z wykrywaniem takich urządzeń, nawet wykorzystujących transmisję impulsową. Wykrywacz kamer i podsłuchów jest bardzo łatwy w obsłudze i intuicyjny, więc każdy może się nim posługiwać bez problemu i konieczności długiej nauki. Podstawową metodą prezentowania informacji o sile wykrytej transmisji w danym kanale jest wykorzystanie 10 stopniowej skali diod LED. Protect 1207i ma takich skal sześć, po jednej na każdy kanał. Możliwe jest też informowanie użytkownika o wykryciu sygnału przekraczającego założony próg za pomocą wibracji albo dźwięku. Po dołączeniu dodatkowego wyświetlacza można także zobaczyć informację o typie wykrytego sygnału. Protect 1207i jest bardzo dobrze wykonany, budząc zaufanie swoją solidnością. Jako źródło zasilania wykorzystuje dwie baterie AAA, które wystarczają na około 14-15 godzin pracy. Urządzenie kosztuje niemal trzy tysiące złotych (dokładnie 2950 zł w sklepie Spyshop), nie należy więc do tanich. Cóż, nie jest to gadżet, który kupowałoby się z nudów czy dla zabawy, tylko fachowe narzędzie przeznaczone do konkretnego celu i w tej perspektywie jego cena jest doskonale uzasadniona. SPECYFIKACJA: Zakres częstotliwości: CDMA: 824-849MHz

GSM: 880-920MHz

GSM (DCS): 1710-1790MHz

WCDMA, 3G, GSM (PCS), DECT: 1920-2000MHz

Bluetooth, Wi-Fi: 2400-2480MHz

Wi-Max: 3000-7000 Mhz Tłumienie częstotliwości poza zakresowych: 20-45 dB System antenowy: 2 dookólne anteny szerokopasmowe Odległość detekcji: 1-10 m Zasilanie: 2 × bateria AAA Wymiary: 120 × 70 × 16 mm Waga: 217 g