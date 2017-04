Ochrona prywatności w Windows 10 po Creators Update

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że począwszy od 11 kwietnia Microsoft zacznie wysyłać użytkownikom aktualizację Windows 10 Creators Update, wprowadzającą nowe funkcje i narzędzia, które mają pozwolić obudzić twórczy pierwiastek w każdym z nas. Pisaliśmy o innowacyjnym charakterze tej aktualizacji, która umożliwia tworzenie i udostępnianie obiektów 3D, rzeczywistości mieszanej, a także pozwala graczom na nadawanie transmisji ze swoich rozgrywek oraz usprawnia przeglądanie Internetu w Microsoft Edge. Jednym z najważniejszych usprawnień aktualizacji Creators Update jest szereg ulepszeń dotyczących prywatności, które na pierwszy rzut oka mogą zostać niezauważone. W ramach microsoftowego zobowiązania na rzecz transparentności i ochrony prywatności użytkowników przyglądamy się tym ulepszeniom. Poniżej przedstawiamy trzy nowe elementy, dzięki którym użytkownicy będą posiadać większą wiedzę o kwestiach prywatności w Windows 10. Usprawniono informacje wewnątrz-produktowe dotyczące prywatności. Dzięki krótkim opisom każdego z ustawień prywatności oraz przyciskowi „Learn More” („Dowiedz się więcej”) Microsoft realizuje swoje zobowiązanie, by opcje prywatności były łatwo dostępne i zrozumiałe. Zaktualizowane oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft, by znalazły się w nim dodatkowe informacje na temat ulepszeń dotyczących ochrony prywatności zawartych w aktualizacji Creators Update, a także by przekazać więcej szczegółów odnośnie danych, które Microsoft zbiera i wykorzystuje na potrzeby nowych funkcji wprowadzanych w ramach tej aktualizacji. Podobnie, jak w przypadku poprzednich aktualizacji oświadczeń o ochronie prywatności, informacje te udostępniane będą online wielopłaszczyznowo, dzięki czemu w sposób usystematyzowany będzie można uzyskać coraz bardziej szczegółowe informacje na temat opcji prywatności w Windows 10. Najważniejsze zmiany podsumowano także w historii zmian dotyczących oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft. Microsoft publikuje więcej informacji o zbieranych przez niego danych. Zgodnie z jego zobowiązaniem wobec użytkowników, na Poziomie Podstawowym diagnostyki zbierane są jedynie dane, które są konieczne do utrzymania bezpieczeństwa i aktualności oprogramowania urządzenia z systemem Windows 10. W przypadku użytkowników, którzy wybrali opcję „Pełną”, Microsoft używa danych diagnostycznych do usprawniania Windows 10 oraz oferowania bardziej spersonalizowanej interakcji, jeżeli użytkownik mu na to zezwoli. Oprócz publikacji nowych informacji pozwalających użytkownikom na podejmowanie przemyślanych decyzji w zakresie prywatności, od czasu aktualizacji Windows Anniversary Update Microsoft pracował nad ponownym ustaleniem, jakie dane na poziomie Podstawowym są niezbędne do tego, aby urządzenia z Windows 10 miały aktualne oprogramowanie i były bezpieczne. Szczegółowo przeanalizowano sposoby, w jakie wykorzystywane są dane diagnostyczne i wzmocniono zobowiązanie do zmniejszenia ilości danych zbieranych na poziomie Podstawowym. W wyniku tego, zmniejszono liczbę zdarzeń, w których zbierane są informacje. Zmniejszono także – o około połowę – wolumen danych zbieranych na tym poziomie.