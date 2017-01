Polska numerem 2 pod względem cyberbezpieczeństwa w UE

Mołdawia, Białoruś i Litwa to trzy najbezpieczniejsze kraje w Europie, jeśli chodzi o cyberataki. Zaraz za ich plecami znalazła się Polska, która podobnie jak większość krajów, odnotowała rekordowy spadek cyberprzestępstw w 2016 roku. Nasz kraj ponownie znalazł się w czołowej czwórce Europy oraz awansował na drugie miejsce w Unii Europejskiej. Eksperci firmy Check Point przekonują jednak, że trendy spadkowe w krajach zachodu to nie trwała tendencja, a wynik… Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. W tym okresie hakerzy najwyraźniej ograniczyli swoją działalność. Polskie komputery, z indeksem na poziomie 36,3, tym razem okazały się mniej zagrożone niż m.in. maszyny z Luksemburga (49,2), Niemiec (49,3) czy Francji (51,5). Co ciekawe najwięcej ataków na polskie komputery w ostatnim miesiącu przeprowadzonych było z polskich IP, czyżby największym zagrożeniem dla polskich użytkowników byli Polscy hakerzy?

Najniebezpieczniejszymi komputerami w Europie były w grudniu urządzenia z Holandii (56,4), Gruzji (87,6) oraz Macedonii, będące bezsprzecznie najbardziej zagrożonymi na świecie. Indeks 100 macedońskiej sieci oznacza 100% skuteczność zarejestrowanych ataków! l.p. Kraj Threat index 1. Mołdawia 30,4 2. Białoruś 35,3 3. Litwa 36,0 4. Polska 36,3 5. Islandia 42,5 6. Albania 45,4 7. Belgia 46,5 8. Monako 49,0 9. Luksemburg 49,2 10. Chorwacja 49,3 TOP 10 Najbezpieczniejszych krajów w Grudniu 2016

Dane: Check Point Software Technologies na podstawie CyberThreat Map Check Point - jak co miesiąc – zaprezentował zestawienie najbardziej powszechnych typów malware. Numerem jeden na świecie jest jak zwykle Conficker, robak pozwalający na zdalne operacje i ściąganie malware. Zainfekowana maszyna jest kontrolowana przez botnet kontaktujący się z sererem C&C w celu uzyskania wskazówek od atakującego. Zmiany nastąpiły za to na pozycji 2 i 3. Obecnie zajmują je Nemucod i Slammer, które zdetronizowały Cryptowalla i Cutwaila. W Polsce wciąż istnieje wyraźne zagrożenie ransomware. Najpowszechniejszym typem malware jest Cryptowall, czyli trojan szyfrujący pliki w celu okupu. Na drugim miejscu znalazł się Ponmocup, będący botnetem aktywnym od 2006 i kontrolującym około 2,4 mln urządzeń na całym świecie. Miejsce trzecie przypadło Confickerowi, wspomnianemu już wcześniej, robakowi atakującemu systemy operacyjne z rodziny Windows. Grudniowy spadek zagrożeń potwierdza ogólne trendy w cyberprzestrzeni – w grudniu 2015 roku również odnotowano spadek (9%) aktywności cyberprzestępców. Analitycy firmy Check Point spodziewają się znaczących wzrostów zagrożeń już w pierwszych miesiącach bieżącego roku.