Cyber Threat Alliance zmienia się w organizację non-profit!

W połowie lutego 2017 Cyber Threat Alliance, czyli międzynarodowe przymierze na rzecz przeciwdziałania cyberzagrożeniom, poinformowało, że powołało swojego pierwszego prezesa - Michaela J. Daniela oraz ustaliło status organizacji jako not-for-profit. Daniel od 1995 roku pracował w administracji Białego Domu, natomiast od czerwca 2012 do stycznia 2017 pełnił funkcję koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa przy Białym Domu. Od lutego br. sprawować będzie stanowisko prezesa CTA, którego członkami są takie firmy jak Fortinet, Intel Security, Palo Alto Networks, Symantec oraz Check Point Software Technologies i Cisco, które dołączyły do grona członków-założycieli w lutym. CTA powstała w 2014 roku i jest pierwszą grupą praktyków cyberbezpieczeństwa, którzy łączą siły w celu wymiany informacji o zagrożeniach i poprawie globalnej ochrony przed wyrafinowanymi napastnikami cybernetycznymi. Do tej pory sojusz działał w luźnej formie, jednak od inauguracyjnego spotkania zarządu, które odbyło się 23 stycznia br., przyjął formalne założenia współpracy opartej na dzieleniu się danymi dotyczącymi bieżących zagrożeń sieciowych, wspólnemu rozwijaniu cyberbezpieczeństwa infrastruktur krytycznych oraz wzrostowi bezpieczeństwa, dostępności, integralności i wydajności systemów informacyjnych. Przyszłość cyberbezpieczeństwa to CTA. Współpraca pozwoli nam na przyspieszenie tempa innowacji w zakresie zabezpieczania chmur, urządzeń mobilnych i zapewniania środków zaawansowanego zapobiegania zagrożeniom – twierdzi Gil Shwed, założyciel i dyrektor generalny firmy Check Point Software Technologies.