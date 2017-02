Twoje urządzenie z Windows 10 odblokujesz Samsungiem Galaxy

Jeżeli posiadasz Galaxy TabPro S, to zapewne już wiesz, że możesz się do niego zalogować wykorzystując… czytnik linii papilarnych w twoim telefonie Samsung Galaxy. Na szczęście, funkcja ta nie ograniczy się ani do tego tabletu, ani ogólnie do urządzeń Samsunga.

Jak potwierdził Samsung, aplikacja Samsung Flow, dzięki której możemy logować się na Windows 10 w TabPro S, wkrótce będzie zgodna ze wszystkimi komputerami z Windows 10. A konkretniej, po aktualizacji Creators Update dla tego systemu operacyjnego.

Biorąc pod uwagę popularność telefonów Samsung Galaxy i bezpieczeństwo, jakie daje dwuetapowe uwierzytelnianie użytkownika, logowanie za pomocą Samsung Flow może okazać się bardzo popularne. A już z całą pewnością jest świetnym pomysłem. Brawo Samsung!