Check Point Infinity: architektura bezpieczeństwa przyszłości

Firma Check Point Software Technologies, zaprezentowała Check Point Infinity, rewolucyjną architekturę cyberbezpieczeństwa, zaprojektowaną w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb bezpieczeństwa organizacji. Check Point Infinity jest pierwszym zintegrowanym systemem bezpieczeństwa sieci, chmury i urządzeń mobilnych, zapewniającym niezrównane zapobieganie zagrożeniom rosnącej liczby cyberataków. -Check Point Infinity to kulminacja naszej głównej wizji budowania architektury bezpieczeństwa, która łączy w sobie najbardziej zaawansowane zabezpieczenia, doskonały wywiad i najlepsze zarządzanie, jakie możemy zaoferować zarówno w sieciach, chmurze oraz mobile’u – mówi Gabi Reish, manager ds. Produktów VP w firmie Check Point. – Nasza architektura bezpieczeństwa ma na celu przygotowanie organizacji do trudów zmian zachodzących w technologiach informacyjnych. Zasada jest prosta – jednolita architektura bezpieczeństwa firmy, w każdym środowisku z bardziej wydajnymi i efektywnymi działaniami informatycznymi. Check Point Infinity realizuje tę wizję przez unikalne połączenie trzech kluczowych elementów: 1) Jedną platformę bezpieczeństwa: wykorzystanie wspólnych platform, dzielenie się informacjami o zagrożeniach oraz otwarta infrastruktura, zapewniająca niezrównane bezpieczeństwo we wszystkich sieciach, chmurze i urządzeniach mobilnych. 2) Prewencyjne zapobieganie zagrożeniom: skupienie się na blokowaniu najbardziej wyszukanych, znanych i nieznanych ataków, jeszcze nim do nich dojdzie. 3) Skonsolidowany system: jedno zarządzanie, modułowe zarządzanie polityką bezpieczeństwa i zintegrowany podgląd zagrożeń, w celu zapewnienia wydajnego, zcentralizowanego systemu bezpieczeństwa. Check Point chroni klientów dzięki innowacyjnym i najnowocześniejszym rozwiązaniom Rozwój technologii przyczynił się do znacznej poprawy funkcjonowania organizacji, jednak zmiany te wpłynęły również na podejście do kwestii bezpieczeństwa. Check Point Infinity ma za cel umożliwić zaspokojenie potrzeb architektury przyszłości, wprowadzając przy tym nowe możliwości: Zarządzanie bezpieczeństwem: R80.10 zaoferował dziesiątki nowych możliwości i ulepszeń, w tym unikatowe warstwy polityk bezpieczeństwa, wiele stref zabezpieczeń oraz większą wydajność, w celu ochrony firmy przed zagrożeniami, w każdej chwili i każdym miejscu. Chmura: Zaktualizowane, kompleksowe portfolio Check Point vSEC Cloud Security integruje się z prywatnymi i publicznymi platformami, zapewniając bezpieczeństwo chmury. Mobile: Nowy SandBlast Mobile oznacza jedyne w swoim rodzaju, ujednolicone, międzyplatformowe rozwiązanie, które chroni firmę przed naruszeniami urządzeń mobilnych. SandBlast Mobile wykrywa i blokuje zarówno znane, jak i nieznane złośliwe oprogramowanie, zabezpieczając przed podejrzanymi siecieami Wi-Fi, atakami man-in-the-middle, oraz phishingiem w wiadomościach SMS. Thret Prevention: nowowprowadzona technologia Check Point Anti-Ransomware, pozwala firmom na ochronę przed cyberprzestępczością, a nawet najbardziej wyszukanym ransomware. Urządzenia zabezpieczające: Check Point zaprezentował nowe, high-endowe bramy bezpieczeństwa - 44000 oraz 64000, z najszybszą na świecie platformą zapobiegania zagrożeniom o przepustowości 42 Gb/s w przypadku prewencji zagrożeń „Real-World Production” oraz aż 636 Gb/s przepustowości firewalla „Real-World Production Firewall”. Bramy obejmują również „wieloostrzowe podwozie”, wspierające potrzeby dynamicznie rozwijających się sieci, oraz zapewniające najwyższą wydajność i niezawodność, niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. - Check Point Infinity otworzy drzwi do znacznej poprawy bezpieczeństwa naszych klientów, uwzględniając przyszły rozwój technologiczny, dzięki zapewnieniu jednolitej architektury z wiodącą ochroną przed zagrożeniami dla wszystkich platform – sieci, chmury i urządzeń mobilnych – podsumowuje Gabi Reish. Więcej informacji o Infinity znajduje się pod linkiem: http://blog.checkpoint.com/2017/04/20/check-point-infinity/