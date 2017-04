Musi powstać narodowa drużyna cyberbezpieczeństwa

W cyberbezpieczeństwie tak jak w futbolu, bez strategii, determinacji i konsekwencji meczu nie uda się wygrać. Na tym jednak nie koniec. W temacie cyberbezpieczeństwa potrzebujemy dobrej drużyny, takiej która będzie potrafiła grać do jednej bramki - podkreślała dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC. Konferencja CYBERSEC PL odbywała się, podobnie jak w zeszłym roku, na PGE Narodowym w Warszawie. Organizator forum, Instytut Kościuszki, tym razem postanowił wykorzystać jednak lokalizacje o wiele szerzej - traktując ją nie tylko jako przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie, ale także jako inspirację do budowania kluczowego przekazu tegorocznej edycji konferencji. Bo jak przekonuje jeden z przedstawicieli think tanku, analogii między cyberbezpieczeństwem, a światem piłki nożnej jest całkiem sporo. -- podkreślała dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC. To właśnie potrzeba międzysektorowej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa była tematem, na który zwracali uwagę niemal wszyscy uczestnicy forum. - Wszystkie służby państwowe w połączeniu z przedsiębiorstwami prywatnymi muszą ze sobą współpracować w zakresie wykrywania, ścigania tych, którzy dokonują przestępstw w cyberprzestrzeni - podkreślał Piotr Januszewicz dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. By jednak skutecznie wdrożyć strategię obrony przed cyberzagrożeniami potrzeba, poza współpracą, także dobrej koordynacji takich działań. - Jako Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stoimy na stanowisku, że najlepiej byłoby gdyby koordynacja tych działań była ustanowiona ponad resortowo. Uważam, że powołanie organu bezpośrednio podległego Prezesowi Rady Ministrów jest zasadne i potrzebne - podkreślał Dariusz Gwizdała, zastępca szefa BBN. Obecni na konferencji eksperci podkreślali, że to właśnie cyberbezpieczeństwo jest przyszłością zarówno rozwoju, jak i geopolitycznego bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego, powinniśmy jak najszybciej wzmocnić nasze kompetencje w tym obszarze. Tym bardziej, że światowy rynek cybersecurity szacowany jest na około 120 mld dolarów, a co roku jego wartość rośnie o kolejne 10 %. - Cyberbezpieczeństwo oparte na wysoko zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych może być naszym towarem eksportowym. Dbanie o bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i systemów sterowania przemysłowego może doprowadzić do powstania nowej narodowej specjalizacji - podkreślała Izabela Albrycht prezes Instytutu Kościuszki i dodawała, że już teraz polscy informatycy są specjalistami cenionymi na całym świecie. - Musimy to wykorzystać, dlatego jako CYBERSEC i Instytut Kościuszki aktywnie wspieramy polskie startupy technologiczne działające w tym obszarze - zaznaczyła Albrycht . Tego typu firmy mogą liczyć także na wsparcie polskiego rządu. - Polski Fundusz Rozwoju będzie wspierać startupy ze swojego budżetu - deklarował w trakcie jednej z debat Jacek Orzeł z Ministerstwa Rozwoju. CYBERSEC PL to 4 ścieżki tematyczne, 40 prelegentów i ponad 500 uczestników. W wydarzeniu wzięli udział kluczowi decydenci polityczni, przedstawiciele środowisk eksperckich, narodowi i światowi liderzy biznesu, startupy technologiczne, a także organizacje pozarządowe i liderzy opinii. Poprzez debatę najważniejszych przedstawicieli sektora, wydarzenie wspiera rozwój współpracy publiczno-prywatnej, a także kreuje strategiczne kierunki polityk publicznych i prac legislacyjnych. Organizowane przez Instytut Kościuszki II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa to krajowa edycja Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC. III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa odbędzie się w dn. 9-10 października br. w Krakowie.