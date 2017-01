Kolejna fala fałszywych bonów na Facebooku

«» Po raz kolejny użytkownicy Facebooka otrzymują powiadomienia z zaproszeniem do grupy użytkowników, którzy mogą otrzymać darmowe bony do sklepów odzieżowych. Po wejściu na profil grupy i kliknięciu w podany link, użytkownik zostaje przekierowany na stronę stworzoną przez oszustów. Aby otrzymać bon, internauta najpierw musi wybrać kupon do odpowiedniego sklepu, po czym przekierowywany zostaje na kolejną stronę, gdzie w odpowiednie pola musi wpisać kody otrzymane w wiadomości zwrotnej po wysłaniu dwóch wiadomości SMS. Koszt każdego wysłanego pod wskazany numer SMS-a to ponad 30 zł brutto.