Ransomware, który chce nas nauczyć cyberbezpieczeństwa

Koolova to nowa odmiana ransomware, który, jak każde tego typu złośliwe oprogramowanie, szyfruje nasze dane odcinając nas od dostępu do nich. Zazwyczaj w tym momencie nakazuje się nam uiszczenie opłaty za ponowny do nich dostęp. Koolova to jednak inny rodzaj złośliwego oprogramowania. Koolova nakazuje nam przeczytanie dwóch artykułów na temat cyberbezpieczeństwa, jeden o bezpiecznym przeglądaniu Internetu, drugi zaś o ransomware i sposobach jego unikania. Po przeczytaniu dostęp do plików zostanie odblokowany. Mamy na to niewiele czasu, bowiem Koolova usunie nasze pliki, jeżeli od ręki się z tymi artykułami nie zapoznamy.