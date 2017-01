Wykorzystuje telefony z Androidem, by włamywać się do ruterów

Switcher to nowy rodzaj złośliwego oprogramowania, który wykorzystuje niedoskonałe zabezpieczenia systemu Android by atakować sieciowe rutery. Złośnik próbuje się do nich włamać metodą siłową, posiłkując się listą znanych i typowych haseł do paneli administracyjnych. Złośliwe oprogramowanie doczepiane jest do innych aplikacji. Badacze z Kaspersky Lab po raz pierwszy natknęli się na Switchera analizując nieoficjalnego klienta usługi społecznościowej Baidu. Jeżeli Switcherowi uda się włamać do rutera, zmienia on adresy DNS, kierując ruch sieciowy na serwery należące do cyberprzestępców, które modyfikują informacje przesyłane z naszych urządzeń i do naszych urządzeń.