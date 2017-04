Pobij rekord w tej grze, a ransomware odszyfruje twoje dane

"Rensenware" o którym dzisiaj mowa to na przykład złośliwe oprogramowanie, które w zamian za odszyfrowanie naszych danych zażąda, żeby użytkownik zagrał w grę Touhou Seirensen - Undefined Fantastic Object i pobił jej highscore. Wszystko to brzmi trochę śmiesznie. Dodajmy jeszcze, że twórca Rensenware opublikował w sieci... przeprosiny, w których pisze, że jego złośliwe oprogramowanie powstało w charakterze dowcipu i nigdy nie miało trafić do sieci. Autor udostępnił nawet narzędzie, które odszyfruje nasze dane bez konieczności bicia rekordów w Touhou Seirensen.