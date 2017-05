Microsoft chce ochrony cywili przed cyberatakami

Na odbywającej się w lutym tego roku konwencji RSA w San Francisco rozmawiano na temat cyberbezpieczeństwa. Prezes Microsoftu zaapelował wtedy do rządów, aby powzięli starania w celu ochrony cywilów przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Argumentował, że zagrożenie wybuchem wojny przeniosło się z lądów i mórz do świata wirtualnego. Z tego powodu powinna zostać podpisana cyfrowa konwencja genewska, a korporacje z branży IT pełniłyby rolę Czerwonego Krzyża.

O ile wtedy słowa te mogły się wydawać przesadne, to po ostatnim ataku z użyciem złośliwego oprogramowania szyfrującego dane WannaCry, który faktycznie dotknął przede wszystkim zwykłych obywateli, nabrały one nowego znaczenia. Brad Smith szybko znalazł zwolenników swojego pomysłu. Jednym z nich był Eugene Kaspersky - prezes firmy produkującej oprogramowanie antywirusowe - wtórował on szefowi Microsoftu zaznaczając, że od wielu lat zwracał uwagę na problem, który z taką siłą ujawnił się w ostatnim czasie.

Traktowanie ataków cybernetycznych tak samo, jak uderzeń z użyciem klasycznych rodzajów broni staje się powoli standardem w światowej polityce. Także w Polsce od 2011 roku obowiązuje ustawa pozwalającą na wprowadzenie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zewnętrznego zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa potrzebna jest współpraca zarówno państw, sektora prywatnego jak i obywateli. Dobrym przykładem takiej współpracy jest uruchomiony przez Interpol program No More Ransom, do którego w kwietniu tego roku przystąpił polski oddział CERT. Program ma na celu wypracowanie narzędzi umożliwiających bezpłatne odczytanie zaszyfrowanych danych, a także zapewnienie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Świat polityki reaguje powoli na zmieniającą się rzeczywistość, ale pewne kroki muszą zostać podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, przy jednoczesnym utrzymaniu neutralności sieci, która jest obecnie jednym z gwarantów swobód obywatelskich.