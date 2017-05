CHIP pyta analityków o WannaCry w polskim internecie

Jak podaje CERT, w 2016 roku aż 1 700 000 unikatowych adresów IP w Polsce wykazywało aktywność zombie. Średnio obserwowano 20 tysięcy botów dziennie, czyli dwukrotnie mniej w porównaniu z rokiem 2015. Bardzo wzrosła natomiast aktywność oprogramowania typu ransomware, do którego należy wirus WannaCry, a które jest trudne do monitorowania. Na świecie liczba ataków, polegających na blokowaniu dostępu do danych i żądaniu okupów, wzrosła w ciągu 2 lat ponad 4-krotnie. Pod koniec 2014 roku analitycy rejestrowali ponad 2 miliony ransomware'owych infekcji. W 3 kwartale 2016 było to już blisko 9 milionów przypadków. Rok 2016 był zdecydowanie rokiem złośliwego oprogramowania szyfrującego. Według danych firmy F-Secure, zostały w tym czasie odkryte 193 nowe rodziny ransomware. McAfee w swoich prognozach na rok 2017 przewidywał, że główne zagrożenie dla użytkowników internetu stanowić będą wirusy szyfrujące dane. Prognoza właśnie się spełnia.