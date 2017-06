Ataki ransomware przyczyną rosnącego kursu bitcoina

Badanie, które objęło 500 brytyjskich korporacji wykazało, że firmy są skłonne wydać czterokrotnie więcej niż jeszcze rok temu na wirtualną walutę. Odłożone na czarną godzinę bitcoiny mają być zapłatą za ewentualny okup, gdyby firma uległa atakowi ransomware. Ponieważ w przypadku każdego ograniczonego dobra (pula wszystkich bitcoinów jest ograniczona, leży to u podstaw tego systemu kryptowalutowego) jego gromadzenie winduje cenę, obserwujemy obecnie wzrost wartości bitcoinów na niespotykaną skalę. Według dzisiejszego kursu, jeden bitcoin jest wart dokładnie 10 702 zł (dane za bitcoin.pl). Zgodnie z opublikowanymi badaniami, co trzecia firma brytyjska dysponuje zapasem ponad 30 bitcoinów (równowartość ponad 321 tysięcy złotych). Firmy jak się okazuje wolą dmuchać na zimne i nawet jeśli stosują zaawansowane zabezpieczenia, to wola być zabezpieczone. Chronią się w najprostszy możliwy sposób - gromadząc zapasy finansowe w wirtualnej walucie, aby w razie ataku móc przywrócić funkcjonalność swoich sieci i komputerów jak najszybciej. Taka wiadomość z pewnością ucieszy wszystkich cyberprzestępców planujących kolejne ataki z wykorzystaniem ransomware. Co ciekawe, badanie Citrix i One Poll wykazało również, że mimo wzrastającej wiedzy o zagrożeniach, ponad połowa brytyjskich korporacji nie ma w zwyczaju codziennej archiwizacji danych, co jest przecież zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem problemu.