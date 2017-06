Sieci botnetów rozrosły się o blisko 70 procent

Główne wnioski wynikające z raportu "Malware Review - Q1 2017", opublikowanego przez PhishMe można zawrzeć w kilku zdaniach. Cyberprzestępcy intensywnie rozwijają ransomware oferując go jako produkt, który inni mogą wykorzystać do ataków. Liczba botnetów w ostatnim czasie znacząco wzrosła. Twórcy złośliwego kodu zaczynają stosować coraz więcej technik przeciwdziałających analityce wykrywającej zagrożenia. Lepiej radzą sobie również z tworzeniem ataków phishingowych, wykorzystujących wielojęzyczne i poprawnie utworzone treści. Oznacza to tyle, że rozpoznanie fałszywych stron phishingowych na podstawie kalekich tekstów to przeszłość. Ataki ransomware, stały się, wg autorów raportu, świetnym biznesem. Dochód przynosi cyberprzestępcom nie tylko sam atak i okup za rozszyfrowanie danych, ale przede wszystkim to, że złośliwe oprogramowanie szyfrujące samo stało się czarnorynkowym towarem w podziemnym cyberświecie. Fakt ten jest jednym z czynników gwałtownego wzrostu wartości kryptowaluty bitcoin. Ponieważ opublikowany raport skupia się na danych za pierwszy kwartał br. nie obejmuje on jeszcze dynamiki wzrostu ataków ransomware wywołanej przez WannaCryptora (WannaCry). Znaczącą zmianą odnotowywaną wśród różnych typów cyberzagrożeń jest wzrost liczby botnetów. Według raportu PhishMe odnotowany wzrost w tej kategorii malware'u wynosi aż 69,2 proc. w I kwartale br. Ponadto niezależnie od liczby ataków i złośliwego oprogramowania obserwuje się znaczący postęp ich skuteczności. Coraz sprytniejsze są też sposoby ukrywania złośliwego kodu. Najczęściej wybieraną metodą dostarczania złośliwego oprogramowania jest JS Dropper (kod w JavaScripcie, czyli atak za pośrednictwem przeglądarki) oraz złośliwe makra w dokumentach biurowych.