Windows 10 S jest odporny na ransomware

Nie wszystkim podobała się polityka Microsoftu polegająca na wymuszaniu wręcz na użytkownikach aktualizacji najnowszego systemu operacyjnego Microsoft - Windows 10. Tymczasem kto uległ natrętnemu namawianiu na aktualizację, ten mógł wiele zyskać, a szczególnie te osoby, które zdecydowały się na instalację wersji S systemu. Okazuje się bowiem, że wg zapewnień Microsoftu, Windows 10 S jest całkowicie odporny na ataki ransomware. Microsoft nie kryje, że Windows 10 nie jest w pełni chroniony przed wszystkimi zagrożeniami typu ransomware. Niemniej firma pracuje nad tym, by Windows 10 nie tylko był odporny na znane już ataki, ale także by system operacyjny był odporny na wszelkie ataki szyfrujące i wyłudzające okup również w przyszłości. Zdaniem Microsoftu doskonałym kandydatem na w pełni zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem system operacyjny jest specjalna wersja systemu operacyjnego znana pod nazwą Windows 10S. Przypomnijmy że Windows 10 S to specjalna wersja systemu, w której producent zablokował możliwość instalacji jakichkolwiek aplikacji pochodzących spoza oficjalnego sklepu Windows Store. Takie rozwiązanie ma gwarantować bezpieczeństwo i stabilność działania systemu operacyjnego. Fakt, że w systemie Windows 10 S nie można zainstalować jakiejkolwiek aplikacji z zewnętrznego źródła to główny powód, dla którego Microsoft zapewnia, że nie istnieje atak ransomware, który byłby zdolny zagrodzić tej platformie. Niestety, większe bezpieczeństwo oznacza w tym przypadku ograniczoną użyteczność systemu operacyjnego. Brak dostępu do licznej puli oprogramowania nie oferowanego jeszcze w sklepie Windows Store, a dostępnego z innych źródeł ogranicza nieco elastyczność takiego rozwiązania. Uciążliwość jest na tyle duża, że wiele osób nie może porzucić klasycznego Windows (umożliwiającego instalację oprogramowania praktycznie z dowolnego źródła) na rzecz zamkniętej platformy Windows 10 S. Sytuację znacznie poprawiłoby dynamicznie rozbudowanie bazy aplikacji dostępnych w Windows Store. Microsoft wielokrotnie apelował do programistów o tworzenie wersji oprogramowania dystrybuowanych za pośrednictwem Windows Store, ale nawet przy najlepszej woli twórców aplikacji, takie działanie wymaga czasu. Tymczasem Microsoft opublikował 14-stronicowy dokument w formacie PDF (w języku angielskim), w którym producent Windows wyjaśnia, w jaki sposób stara się przeciwdziałać atakom ransomware wymierzonym przeciwko użytkownikom Windows 10 Creators Update (czyli aktualnie najnowszej edycji Windows 10). Przed nami więc trudny wybór z serii "jak mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko", czyli wybrać system nieograniczony ofertą Windows Store, czy postawić na całkowite bezpieczeństwo? Decyzja faktycznie jest niełatwa.