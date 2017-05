Appetence - nieśpieszny serwis randkowy

Koncepcja ma być alternatywą dla ekspresowych usług takich jak Tinder, w których większość użytkowników klika niemal na ślepo, a dopiero potem przegląda dopasowane kandydatki lub kandydatów. Dodatkowym problemem w przypadku szybkich randek jest spłycenie komunikacji, a masowość wyświetlanych profili redukuje percepcję człowieczeństwa. Prowadzi to do zachowań, które dla wrażliwszych osób mogą być przykre, szczególnie dla kobiet, które odbierają bardzo bezpośrednie i często nieeleganckie pytania. Appetence przez wymóg większego zaangażowania chce odsiać tych, którzy usiłują zorganizować sobie łatwą przygodę. Ma także sprawić, aby obydwie strony poznały się do tego stopnia, żeby miały szansę na prawdziwe dopasowanie. Propozycje kojarzenia par są oparte na kompatybilności profili, lecz ich zawartość jest początkowo tajemnicą. Nie wiemy, czy dana osoba lubi te same filmy, czy ma te same pasje sportowe - wszystkiego dowiadujemy się w trakcie rozwijania znajomości, stopniowo odblokowując kolejne sekcje profilu. Autorzy aplikacji poszli tak daleko, że zdecydowali się ukryć zdjęcia użytkowników, tworząc z nich mozaiki, które po wymianie pewnej liczby wiadomości stopniowo odsłaniają fotografię. Producenci argumentują, że, przeglądając profile ze zdjęciami, przebieramy w żywych osobach, jak w produktach, nie poświęcając uwagi ich wnętrzu, koncentrując się wyłącznie na powierzchowności. Jednak oczywistą oczywistością jest fakt, że nawet największy stopień intelektualnego i duchowego podobieństwa może nie być doskonałym pomostem nad przepaścią preferencji odnośnie urody, a poświecenie długiego czasu na odkrycie rozczarowującego wizerunku może być bardzo zniechęcające. Może Appetence to krok w dobrą stronę? Może któregoś dnia powstanie skuteczna aplikacja randkowa, której użytkowniczki i użytkownicy nie będą wpisywali na swoich profilach zdań typu: „co ja tu robię?!” lub „co za okropne miejsce, ucieknijmy stąd szybko”.