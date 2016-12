„Wysokowydajny Internet to podstawowa usługa dla każdego z obywateli”

CRTC, a więc Kanadyjska Rada Radiofonii, Telewizji i Telekomunikacji chce poprawić stan infrastruktury sieciowej w tym kraju. Ogłosiła, że Internet szerokopasmowy jest teraz traktowany jako fundamentalna usługa telekomunikacyjna dla wszystkich Kanadyjczyków. W związku z tym wyznaczyła sobie pewne zadania i cele: Łącza szerokopasmowe o minimalnej wydajności 50 megabitów na sekundę pobierania i 10 megabitów na sekundę wysyłania

Nielimitowane pakiety danych dla łącz szerokopasmowych

Najnowsze techniki dostępu bezprzewodowego mają być wykorzystywane nie tylko w domach i w firmach, ale również na drogach Typowe kanadyjskie łącze szerokopasmowe w Kanadzie oferuje 13,8 Mb/s, a uznawane za wysokowydajne 62 Mb/s. 82 proc. Kanadyjczyków ma już dostęp do Internetu szerokopasmowego, jednak wiele gospodarstw na obszarach wiejskich nie ma nadal jakiegokolwiek dostępu do Sieci. CRTC szacuje, że do 2021 roku zrealizuje swoje cele w 90 procentach, a pozostałe 10 procent osiągnie „w przeciągu 10 do 15 lat”.