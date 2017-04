Więcej osób przegląda Internet z Androida niż z Windowsa

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez smartfona. Dzięki niewielkiej formie są wciąż obok nas, w zasięgu ręki i co równie istotne - pozwalają na bardzo szybki dostęp do informacji. Gdy chcemy wyszukać rozkład jazdy pociągu czy sprawdzić godziny otwarcia restauracji nie włączamy komputera i nie czekamy tych kilku minut na start systemu czy połączenie z siecią - po prostu wyciągamy z kieszeni smartfona. Dlatego wyniki StatCounter nie powinny nikogo dziwić. W ubiegłym miesiącu po raz pierwszy w historii urządzenia z Androidem wygenerowały 37,93% ruchu w sieci, względem urządzeń z systemem Windows - 37,91%. Różnica może wydawać się marginalna, ale powyższy wykres powinien Wam uświadomić, że ta tendencja rozwijała się latami i nic nie wskazuje na to, by nagle proces ten się odwrócił.