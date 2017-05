Chiny zaostrzają cenzurę internetu - po raz kolejny

Ogłoszony przez Chińską Radę Państwa i sprawującą samodzielną władzę Komunistyczną Partię Chin, pięcioletni program rozwoju reformy kulturalnej jest w istocie programem eskalacji kontroli nad jakimikolwiek informacjami publikowanymi online. Wliczają się w to zarówno media, jak i dyskusje prowadzone w sieci. Hasło poszerzania tzw. suwerenności cybernetycznej to w Chinach priorytet kampanii, dotyczącej bezpieczeństwa internetowego, prowadzonej przez prezydenta Xi Jinpinga. W demokratycznym państwie suwerenność cybernetyczna oznaczałaby raczej ochronę danych, należących do internautów. Komunistyczna Partia Chin rozumie to zgoła inaczej: jako absolutną kontrolę wszelkich przejawów wolnej publicznej dyskusji oraz publikowania jakichkolwiek nieautoryzowanych przez rząd informacji. Plan reformy kulturalnej, czy - może napiszmy to wprost - zaostrzenia kontroli państwa nad cyfrowym życiem obywateli Chin ma prowadzić do uruchomienia systemu "kwalifikacji" osób pracujących online i publikujących informacje. Jedyne wiadomości, które będą mogły się pojawić w internecie, opublikują osoby zaaprobowane przez oficjalną, rządową agencję informacyjną Xinhua. Obostrzenia dotkną również dostawców internetu. Będą musieli w znacznie szerszym, niż dotychczas zakresie kontrolować i raportować ruch, przechodzący przez ich łącza. Oficjalnie obostrzenia mają przeciwdziałać propagowaniu internetowych plotek, szkodliwych i fałszywych informacji. Zgodnie ze słowami prezydenta Xi Jinpinga media muszą przestrzegać linii partii i promować tzw. pozytywną propagandę. Plan ma również rozpowszechniać punkt widzenia i kulturową siłę azjatyckiego tygrysa na całym świecie. Ciekawe czy kupując chiński smartfon, też będziemy narażeni na "pozytywną propagandę"...?