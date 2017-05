Polacy mogą stracić dostęp do Facebooka

Jak poinformował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk, Krajowa Administracja Skarbowa przyjrzy się portalowi Marka Zuckerberga pod kątem obowiązującej ustawy o grach hazardowych. W swojej interpelacji, do której odnosi się przedstawiciel rządu, Jacek Wilk z klubu Kukiz'15 wymienił trzy przypadki gier dostępnych na podstronach Facebooka, które według niego łamią przepisy. W najgorszym wypadku serwis Facebook może zostać wpisany do rejestru "stron zakazanych", co zablokowałoby dostęp do tego serwisu społecznościowego większości Polaków. Ustawa hazardowa została uchwalona w 2009 roku i znacząco ograniczyła możliwość organizacji gier o charakterze losowym w Polsce. Przepisy nowelizujące ustawę weszły w życie 1 kwietnia tego roku i rozszerzają monopol państwa również na organizację zakładów przez internet. Ustawa zabrania organizacji gier zawierających element losowości nawet jeśli grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej. Kontrolę nad realizacją przepisów przeprowadza Krajowa Administracja Skarbowa. Obecnie instytucja zajmuje się również monitorowaniem sieci w celu wykrywania serwisów internetowych oferujących gry o charakterze hazardowym na terenie Polski. W przypadku stwierdzenia takiej działalności, KAS wpisuje taką domenę do specjalnego rejestru, a następnie operatorzy są zobowiązani ją zablokować w swoich serwerach DNS. Wpisanie Facebooka do rejestru "stron zakazanych" jest możliwe, jednak bardziej prawdopodobne wydaje się zablokowanie poszczególnych podstron dla polskich użytkowników przez amerykański portal. Ministerstwo Finansów nie jest jedyną instytucją, która chce mieć możliwość blokowania treści w internecie. Informowaliśmy o tym, że również Komisja Nadzoru Finansowego ubiega się o prawo do decydowania o tym do jakich stron dostęp będzie utrudniany przez operatorów sieci.