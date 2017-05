Władze chcą włamywać się na konta obywateli

Po zamachu w Manchesterze rząd oraz politycy Partii Konserwatywnej zapowiadają szersze stosowanie Investigatory Powers Act. Został on wprowadzony na początku tego roku w Wielkiej Brytanii i rozszerza uprawnienia służb do inwigilowania obywateli Zjednoczonego Królestwa. Partia Konserwatywna, przed rozpisanymi na 8 czerwca wyborami parlamentarnymi, konsekwentnie domaga się większej kontroli nad przepływem informacji w sieci.

Szczególnie kontrowersyjne wydają się uprawnienia pozwalające służbom zmusić firmy z branży IT do osłabienia zabezpieczeń ich systemów. Już na początku marca Minister Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii Amber Rudd zażądała wprowadzenia backdoorów do serwisów społecznościowych i aplikacji mobilnych. Jako przykład podała popularny na wyspach komunikator WhatsApp, który oferuje szyfrowanie wiadomości.

Firmy produkujące oprogramowanie ostrzegają, że osłabienie zabezpieczeń w jednym państwie wpłynie na ogólny poziom bezpieczeństwa ich systemów we wszystkich krajach, w których są dostępne. Warto pamiętać o zagrożeniach jakie niosą takie działania. Wirus WannaCry, który na początku maja zaszyfrował dane wielu firm i osób prywatnych na całym świecie, korzystał z narzędzi szpiegowskich stworzonych przez NSA. Propozycja brytyjskiego rządu nie tylko ułatwia działanie służbom, ale również przestępcom. Mieliby oni zdecydowanie łatwiejszy dostęp do danych użytkowników serwisów społecznościowych i aplikacji mobilnych.