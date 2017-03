Polacy w europejskiej awangardzie e-zakupów i nowoczesnych płatności

Zakupy w sieci są już codziennością Polacy przodują, jeśli chodzi o częste zakupy w internecie. Aż 9% badanych z Polski deklaruje, że korzysta z e-sklepów codziennie lub prawie codziennie. To najlepszy wynik w Europie (ex aequo z Litwinami), wyraźnie powyżej europejskiej średniej na poziomie 6%. Najwięcej ankietowanych kupuje w sieci raz w miesiącu – w Polsce to 25% badanych, w porównaniu ze średnią Europejską na poziomie 23%. Co najczęściej kupujemy online? Co drugi uczestnik badania Masterindex z Polski sięga po ubrania lub obuwie (51%). Inne popularne kategorie produktów to książki (35%), elektronika (33%), kosmetyki (30%) oraz sprzęt AGD i wyposażenie wnętrz (29%). Polacy nie odstają, jeśli chodzi o zamawianie przez internet zakupów spożywczych – robi to już 17% badanych, czyli tyle samo, ile wynosi europejska średnia (prym w tej kategorii wiodą Brytyjczycy – 33%). Natomiast w porównaniu z innymi Europejczykami rzadziej kupujemy przez internet usługi turystyczne: tylko 17% Polaków rezerwuje w ten sposób hotele (30% Europejczyków), a 14% bilety kolejowe lub lotnicze (29% w Europie). „W naszym zeszłorocznym badaniu postawa otwartości polskich konsumentów na nowe technologie została potwierdzona dużą popularnością nowoczesnych form płatności bezgotówkowych i e-zakupów. Najnowsze, międzynarodowe badanie Mastercard pokazuje dodatkowo, że Polacy stają się pod tym względem europejskimi liderami. Dzięki temu w najbliższych latach Polska ma szansę przodować, jeśli chodzi o stosowanie najbardziej innowacyjnych form płatności, takich jak cyfrowy portfel Masterpass w handlu online czy płatności zbliżeniowe telefonem w sklepach stacjonarnych” – powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe. Zagraniczne e-sklepy: cena to nie wszystko Mimo, że e-handel szybko staje się dla polskich konsumentów codziennością, znacznie rzadziej niż inni badani Europejczycy korzystają oni z zagranicznych e-sklepów. 39% polskich internautów dokonało takiego zakupu, a tylko 20% zrobiło to w ciągu ostatniego roku – oba wskazania plasują Polskę na ostatnim miejscu wśród krajów objętych badaniem Mastercard. Zapytani o to, dlaczego nie kupują online za granicą, 41% badanych Polaków odpowiada, że rodzime

e-sklepy spełniają ich potrzeby, 27% ankietowanych kupowanie w zagranicznych e-sklepach nie przyszło do głowy, 24% wskazuje na obawy związane ze zwrotem towaru, a dla 20% problemem jest bariera językowa. Kluczowa dla popularności zagranicznego e-handlu wydaje się być geograficzna bliskość dużego rynku, gdzie używa się tego samego języka, ponieważ w Europie przodują w tej kwestii Austria (jęz. niemiecki) i Irlandia (jęz. angielski) – w obu tych krajach za granicą kupowało już prawie 90% użytkowników sklepów online. Polskich konsumentów, którzy decydują się kupować w zagranicznych e-sklepach, najczęściej przekonuje do tego lepsza dostępność produktów (35%) oraz bardziej atrakcyjna oferta (33%). Płatności online: szybkość ważniejsza niż bezpieczeństwo Uczestnicy badania Masterindex wskazali również, w jaki sposób płacą za zakupy online. Ci z Polski najchętniej korzystają z przelewów bankowych, bez względu na to, czy kupują i płacą za pomocą komputera (68% wskazań) czy telefonu (48%). Za ekranem swojego komputera osobistego chętnie płacą też bezpośrednio na stronie internetowej detalisty (29%) oraz kartą płatniczą (19%), ale w tym ostatnim przypadku znacznie odbiegają od Europy (średnio 40% wskazań). Z kolei w czasie zakupów online z pomocą smartfona chętnie używają aplikacji bankowości mobilnej (21%), kart płatniczych (15%), a także mobilnych portfeli cyfrowych (9%). Wybierając metodę płatności online, polscy konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na jej szybkość (35%) i wygodę (34%). W przeciwieństwie do kupujących z innych krajów, rzadziej wskazują oni na kwestie bezpieczeństwa (19%, w porównaniu z europejską średnią 30%), zapewne zakładając, że wybierane płatności online gwarantują już odpowiedni jego poziom. Europejscy liderzy płatności zbliżeniowych Jeśli chodzi o zakupy w sklepach stacjonarnych, Polska jest europejskim liderem pod względem popularności płatności zbliżeniowych. Niemal co czwarty polski konsument (23%) dokonuje ich codziennie lub prawie codziennie – jest to wynik aż ponad 3-krotnie większy niż średnia europejska. Kolejne 40% Polaków ankietowanych przez Mastercard płaci zbliżeniowo co najmniej raz w tygodniu (ponad 2-krotnie więcej niż w Europie). Już 81% polskich konsumentów rozpoznaje też uniwersalny symbol płatności zbliżeniowych (tzw. „falkę”) umieszczany na kartach i w punktach sprzedaży (średnia europejska 65%). Popularność transakcji zbliżeniowych jest związana z powszechnością kart i terminali płatniczych, które obsługują tę formę płatności. 85% polskich respondentów deklaruje, że ich karta płatnicza posiada funkcję zbliżeniową, podczas gdy średnia europejska wynosi 43%. Polacy bardziej niż inni Europejczycy są też bardziej zadowoleni z możliwości płacenia kartami zbliżeniowymi, rzadziej mają obawy o bezpieczeństwo transakcji zbliżeniowych czy o brak kontroli nad wydatkami. Karty debetowe zamiast gotówki Polacy wydają się też mniej niż pozostali Europejczycy „uzależnieni” od gotówki. 39% badanych deklaruje, że woli płacić gotówką, a 31%, że zawsze ma gotówkę w portfelu – oba wskazania są widocznie niższe niż europejska średnia (odpowiednio 47% i 37%). Z badań Mastercard wynika, że Polacy najczęściej posiadają jedną kartę płatniczą (58% odpowiedzi), rzadziej dwie (28%), bądź trzy lub więcej (15%). Jeśli chodzi o ich rodzaje, to polscy konsumenci najchętniej korzystają z kart debetowych (78%) i pod tym względem nieznacznie wyprzedzamy Europę (średnia 76%). Pytani o powody, dla których korzystają z kart debetowych, Polacy częściej niż inni Europejczycy zwracają uwagę na szybkość płacenia kartą (53%), niechęć do wypłat z bankomatu (49%) i wady płacenia gotówką oraz otrzymywania reszty (42%). Z kolei jeśli chodzi o karty kredytowe, to polscy respondenci badania Masterindex korzystają z nich stosunkowo rzadko (30% w Polsce vs 39% w Europie). Nie decydują się na to głównie dlatego, że wolą wydawać tylko te pieniądze, którymi dysponują (52%) oraz chcą mieć kontrolę nad swoimi wydatkami (31%). Karta kredytowa jest więc postrzegana przez Polaków raczej jako „opcja awaryjna”. Takie podejście wynika m.in. z ogólnej niechęci polskich konsumentów do kupowania na kredyt (51% wskazań), a także poglądu, że debet jest „złem koniecznym” (44%). Polacy, którzy już zdecydują się korzystać z karty kredytowej, cenią w niej przede wszystkim możliwość odłożenia płatności w czasie (36%) i możliwość dokonania nieplanowanego wcześniej zakupu (32%).