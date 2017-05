Bo Haiz musi się zgadzać

Haiz to aplikacja wydana przez Alior Bank S.A., w której funkcje finansowe połączono z zadaniami typowymi dla komunikatorów internetowych. Oznacza to, że za pomocą tego programu członkowie rodziny mogą np. w wygodny sposób przekazywać sobie pieniądze za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją Haiz, ale także komunikować się przez czat. Program z jednej strony spodoba się więc rodzicom, którzy mogą zasilić konto dziecka kieszonkowym, z drugiej przyda się dzieciom, które mogą swobodnie dysponować zgromadzonymi w aplikacji środkami. Inna rzecz, że rodzic dzięki Haiz ma nadzór nad wydatkami dziecka i może powstrzymać rozrzutną pociechę. Jednocześnie, dzięki współpracy Haiz Go S.A., Alior Banku i ePay Polska (część sieci Euronet), użytkownicy aplikacji będą mogli zdalnie doładowywać konta telefoniczne, wysyłać cyfrowe karty podarunkowe, zasilać konto bankowe. Tym samym aplikacja Haiz nie jest wyłącznie prostym komunikatorem z funkcją wymiany środków finansowych, ale dodatkowo aplikacją zakupową, wg twórców nad wyraz łatwą w obsłudze. Po wybraniu dedykowanego modułu w programie Haiz wystarczy wybrać dostawcę i produkt, a następnie zapłacić - również w aplikacji. Nie ma potrzeby logowania się do bankowości mobilnej. Nabyte w ten sposób doładowania czy bony można podarować bliskiej osobie. Integracja aplikacji Haiz z Euronetem pozwala na mobilne udostępnianie płatnych kuponów prezentowych m.in. Google Play, Nintendo, Spotify, Xbox czy PlayStation. Możliwe jest również oferowanie bezpłatnych kuponów za pośrednictwem aplikacji, z czego skorzystał m.in. Uber. Haiz działa na urządzeniach mobilnych pracujące pod kontrolą systemów Android oraz iOS.