Flickr stawia na sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja jest nowym trendem w informatyce. Stawiają na nią wszyscy, w tym Yahoo, który zaprzągł ją do pracy w swojej usłudze Flickr. Owa sztuczna inteligencja Flickra wyszkolona jest do tego, by znajdować zdjęcia podobne do tych, które wskazał użytkownik. Algorytm wykorzystany przez Flickra przekształca rastrowe fotografie na wektory i analizuje odległość pomiędzy nimi, traktując tę informację jako podstawowe źródło danych. Drugą są wyniki przetwarzania danych algorytmem LOPQ (Locally Optimized Product Quantization), który nie tylko również analizuje dane wektorowe, ale czyni to przy relatywnie minimalnym obciążeniu dla centrów danych Yahoo. Efekt jest zdumiewająco skuteczny. Flickr bezbłędnie wykrywa w swojej bazie podobne zdjęcia i pomyłki zdarzają mu się rzadko, jeśli w ogóle. Szkoda tylko, że usługa nie jest tak popularna w Polsce…