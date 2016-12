Instagram dla Windows jeszcze lepszy

Facebook pozwala na transmisje na żywo? No to czas i na Instagrama! Usługa od niedawna pozwala na przekazywanie na żywo strumienia z naszego aparatu. A od teraz możliwe jest to również przy pomocy aplikacji klienckich na Windows 10. Co ciekawe, transmisja jest dostępna tylko podczas nadawania i nie jest potem nigdzie dostępna.

Instagram, a także sam Facebook, na swoje nowe pomysły główną inspirację czerpią ze Snapchata. Czyżby gigantowi brakowało własnych, dobrych pomysłów? Nie jesteśmy pewni. Ale lepiej kopiować dobre pomysły, niż nie robić nic…