Skype dla Firm od teraz ściśle zintegrowany z… Volvo

Nowe samochody Volvo z linii 90 będą posiadać wbudowany komunikator Skype dla Firm, co może być szczególnie przydatne dla biznesmenów i pracowników firm, w których ta platforma komunikacyjna została wdrożona. - Każdy tego doświadczył. Siedząc w samochodzie i próbując połączyć się z telekonferencją. Grzebanie w telefonie, upuszczanie go, staranie się przypomnieć skomplikowany PIN konferencji. To nie jest najlepsza metoda na dołączenie się do telekonferencji w samochodzie. No i nie jest to zbyt bezpieczne podczas jazdy. Dzięki integracji ze Skype dla Firm, te problemy znikają – czytamy w informacji od Volvo. Samochody będą wyświetlać nadciągające spotkania, informacje o uczestnikach połączenia i będą pozwalać na dołączenie się do telekonferencji za pomocą jednego przycisku. Dostępne będą tylko połączenia głosowe, bez wideo. Volvo rozważa też instalację asystentki Microsoft Cortana w swoich samochodach. Na razie jednak nie ma w tej sprawie nic więcej do ogłoszenia.