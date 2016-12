Twórcy Second Life pracują nad społecznościową platformą VR

Sansar nie ma być typową grą VR. Linden Labs porównuje ją raczej do "Wordpressa dla społeczności VR". By stworzyć zachwycającą produkcję w wirtualnej rzeczywistości potrzeba nie tylko środków finansowych, ale też całego sztabu programistów, grafików, dźwiękowców i osób zajmujących się marketingiem. Dla przeciętnej firmy czy niewielkiego muzeum może to być bariera, której nie da się przeskoczyć. Dlatego Linden Labs wpadło na pomysł stworzenia platformy, która - podobnie jak Second Life - pozwoli użytkownikom na budowanie własnych światów VR, przy wykorzystaniu ich silnika graficznego i zasobów. To będą mogły być niewielkie pokoje lub ciągnące się kilometrami przestrzenie. Interaktywne doznania lub wycieczki krajobrazowe. Początkowe projekty będą z pewnością ograniczone, ale Lindel Labs ma nadzieję, że w bliskiej przyszłości będziemy uczestniczyć w wirtualnych festiwalach, meczach czy paradach. Aktualnie Sansar znajduje się w fazie zamkniętej alfy. Platforma ma zostać udostępniona na początku 2017 roku. Jeśli chodzi o model finansowy, dostęp do zasobów Sansary ma być objęty miesięczną opłatą. Dzieła, które z jej pomocą wyjdą spod rąk programistów będą z kolei udostępniane użytkownikom według życzenia twórców.