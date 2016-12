Większość użytkowników rozważa rezygnację z portali społecznościowych

Skoro większość z nas uważa portale społecznościowe za stratę czasu, to co sprawia, że wciąż z nich korzystamy? Najwięcej respondentów (62%) uważa, że straciłaby kontakt ze swoimi znajomymi, gdyby przestała korzystać z portali społecznościowych. 21% ankietowanych w mniejszym stopniu niepokoiło się możliwością utraty znajomych, za to obawiało się, że po opuszczeniu portalu społecznościowego nie będzie można odzyskać swoich cyfrowych wspomnień, takich jak zdjęcia i filmy.