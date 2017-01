Facebook chce czytać w naszych myślach

Jeszcze w 2015 roku, podczas jednej z sesji Q&A Mark Zuckerberg przyznał, że wierzy w to, że pewnego dnia będziemy w stanie kontrolować różne urządzenia za pośrednictwem myśli, a nawet wysyłać je bezpośrednio do naszych znajomych. Brzmi to dość mocno futurystycznie, ale wygląda na to, że Facebook naprawdę planuje wynaleźć interfejs typu "mózg - komputer".

Z ogłoszeń o pracę wynika, że zespół Building 8 poszukuje inżynierów i programistów do projektu z zakresu neuroobrazowania i danych elektrofizjologicznych, które pomogą stworzyć "komunikacyjną platformę przyszłości". Potrzebni są także doktoranci neurologii, którzy będą w stanie wspomagać zespół od fazy koncepcyjnej do finalnego produktu, a także inżynierów zdolnych do opracowania algorytmu przetwarzania sygnałów audio. W wielu ogłoszeniach wspomina się o dwuletnim cyklu pracy.

Ciekawe czy marzenie Zuckerberga się spełni. Przesyłanie myśli na odległość brzmi dziś abstrakcyjnie, ale równie abstrakcyjne wydawało się kiedyś przesyłanie głosu na odległość czy prowadzenie wideokonferencji...