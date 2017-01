Nowy, webowy Outlook już prawie u wszystkich

Nikt do końca nie wie, poza samym Microsoftem, czemu usługa pocztowo-kalendarzowa Outlook (nie mylić z aplikacją kliencką do poczty i kalendarza o tej samej nazwie) była aktualizowana przez tak długi czas. Wygląda jednak na to, że aplikacja webowa w nowej wersji jest już dostępna u prawie wszystkich. Jak podaje Microsoft, u 99,9 proc. użytkowników. Wymianę aplikacji webowej na nową zapowiedziano w lutym ubiegłego roku. W kwietni była dostępna dla pierwszych 400 mln użytkowników. Reszta miała otrzymać ją „najpóźniej pod koniec lata”. Tymczasem już w sierpniu ogłoszono, że nowy Outlook dostępny będzie dla wszystkich do… pierwszej połowy 2017 roku. Cóż, wygląda na to, że w końcu się udało…